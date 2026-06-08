Manoseó a una adolescente en una pijamada de la escuela y lo condenaron, pero no irá a prisión

Un joven sanjuanino de 20 años recibió una pena de 8 meses de prisión, de cumplimiento condicional, por haber manoseado a una adolescente durante una pijamada escolar en 2024. El ahora condenado estuvo prófugo durante 5 meses y este lunes aceptó su responsabilidad durante un juicio abreviado, pero zafó de ir a la cárcel.

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El condenado es Facundo Brizuela, confirmaron fuentes judiciales. El juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera lo condenó a 8 meses de prisión de cumplimiento condicional por el delito de abuso sexual simple. La abogada querellante Josela Echegaray pedía un castigo de 3 años y 4 meses de cárcel, y que lo llevaran al penal de Chimbas. Por el contrario, el fiscal Roberto Mallea y el ayudante fiscal Benjamín Patzer, de la UFI ANIVI, llegaron a un acuerdo con la defensora, la abogada María Filomena Noriega , y consensuaron una pena mucho menor.

image El ayudante fiscal Benjamín Patzer, el fiscal Roberto Mallea y la abogada particular Josela Echegaray, quien actuó como querellante.

El ahora condenado tenía entonces 18 años y no contaba con antecedentes. Todo ocurrió en 2024, durante una pijamada organizada entre compañeros de secundario de una escuela de Capital. Brizuela era amigo de uno de esos estudiantes y esa noche se sumó a la reunión en la que participaban chicas y chicos.

Según la acusación fiscal, en un momento dado todos se fueron a dormir y, alrededor de las 8.30 de la mañana, Brizuela se acercó a la víctima mientras ésta dormía. Fue ahí cuando comenzó a acariciarle la espalda y bajó sus manos hasta manosearla en sus partes íntimas, aseguraron.

image La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

La querella presentó pruebas que señalaban que la adolescente sufrió un trauma a raíz del abuso sexual y estuvo en tratamiento psicológico. Por esa razón, pedía endurecer la pena en función del daño causado a la menor.

El trámite luego se vio interrumpido porque Brizuela no se presentó a la audiencia de control de acusación y lo declararon en rebeldía. De hecho, estuvo prófugo durante 5 meses hasta que lo detuvieron el fin de semana pasado en un control policial de rutina.

image El juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera.

Este lunes, mediante su abogada, acordó un juicio abreviado y reconoció la autoría del abuso sexual. Fue así que el juez Barbera refrendó lo consensuado por las partes y lo condenó a la pena de 8 meses de prisión de cumplimiento condicional, además de prohibirle acercarse a la víctima.