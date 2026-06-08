Relatos salvajes en la Ruta 20: tuvo una feroz pelea con un taxista y habría intentado sacar chapa de un supuesto amiguismo

Lo que comenzó como una discusión de tránsito terminó con una detención, un forcejeo y la intervención de varios policías sobre la Ruta 20, en Santa Lucía. El episodio ocurrió este lunes a la altura del kilómetro 7 y tuvo como protagonista a un motociclista que, según fuentes policiales, mantuvo una feroz pelea con un taxista y luego habría intentado intimidar a un efectivo mencionando una supuesta cercanía con las máximas autoridades de la fuerza.

De acuerdo con la información a la que accedió Tiempo de San Juan, el oficial subinspector Gonzalo Montilla, perteneciente al Comando Central, regresaba a su domicilio en un vehículo particular luego de finalizar su servicio cuando observó una peligrosa situación sobre la ruta. Según las fuentes, un motociclista y un taxista circulaban en paralelo en plena calzada, ambos en dirección Oeste-Este, mientras discutían a los gritos. La secuencia llamó la atención del uniformado debido al riesgo que representaba para el resto de los conductores.

La versión policial sostiene que el conflicto comenzó cuando el taxista realizó una maniobra de adelantamiento que habría sido correcta. Sin embargo, el conductor de la moto -identificado como Eduardo Andrés Molina- reaccionó con furia, se puso a la par del vehículo y comenzó a insultarlo. Entre otras amenazas, le habría dicho: "¿Cómo me vas a pasar así, viejo hijo de puta? Te voy a reventar todos los vidrios del auto, vas a ver". Lejos de terminar allí, el motociclista se adelantó varios metros, recogió piedras de la calzada y esperó que el taxi volviera a acercarse con la aparente intención de arrojárselas.

Al advertir que la situación podía terminar en un grave siniestro vial, Montilla decidió intervenir. Se identificó como policía y le pidió al hombre que depusiera su actitud. Sin embargo, la reacción fue aún más agresiva, según lo expresado a este medio. "¿Quién sos vos, hdp, para venir a pararme a mí? Yo soy amigo del jefe de Policía", le habría respondido Molina al efectivo, indicaron las fuentes consultadas.

Tras varios intentos, el uniformado logró que el conductor detuviera la marcha. Cuando descendió para aprehenderlo, se produjo un forcejeo entre ambos que terminó con los dos en el suelo.

En medio del procedimiento aparecieron dos hombres que, de acuerdo con la versión policial, comenzaron a filmar la escena e incluso habrían dificultado momentáneamente la detención al sujetar las manos del efectivo mientras le advertían que lo denunciarían.

Finalmente, la llegada de móviles del Comando permitió controlar la situación y trasladar a Molina a la Comisaría 5ª. Ya en la dependencia, los policías constataron que el detenido registraba un antecedente por resistencia a la autoridad en 2016. Además, al verificar sus datos, descubrieron que tenía un pedido de captura vigente emitido por un Juzgado de Faltas.