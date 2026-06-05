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Villa Estornell

Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo

El sospechoso, de apellido Carrizo, fue detenido tras una investigación de la Brigada Sur. Está acusado de un robo agravado cometido en mayo, utilizaba una moto con pedido de secuestro por robo. En otro allanamiento vinculado a la causa encontraron casi 1,4 kilos de marihuana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La investigación de un violento asalto ocurrido en Rawson tuvo un importante avance en las últimas horas con la detención de un hombre acusado de hacerse pasar por policía para robarle a un hombre a punta de pistola. Según informaron fuentes policiales este viernes, el sospechoso también registraba antecedentes penales, tenía pedidos de captura vigentes y quedó además vinculado al hallazgo de una importante cantidad de droga durante una serie de allanamientos.

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El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Sección Brigada de Investigaciones Sur, dependiente de la Dirección D-5, que logró detener a un sujeto de apellido Carrizo por un robo agravado ocurrido el pasado 21 de mayo en jurisdicción de Subcomisaría Villa Hipódromo, en Rawson.

La causa se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien relató que fue interceptada por un hombre que circulaba en una motocicleta tipo Yamaha FZ de color negro. El asaltante vestía prendas similares a las utilizadas por efectivos policiales, llevaba casco rebatible, pasamontañas y guantes, lo que le permitió aparentar ser un integrante de una fuerza de seguridad.

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De acuerdo con la denuncia, el sujeto exhibió un arma de fuego que llevaba en la cintura y le sustrajo un teléfono celular Motorola E13 y su Documento Nacional de Identidad. Antes de retirarse, realizó una detonación con el arma para intimidar al damnificado y le ordenó abandonar el lugar.

A partir de tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y el cruce de información, los pesquisas lograron identificar a Carrizo como el presunto autor del hecho. Además, constataron que el sospechoso tenía antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas, y que registraba pedidos de captura activos requeridos por la UFI CAVIG y la UFI Genérica.

Con intervención del Ministerio Público Fiscal, los efectivos allanaron una vivienda ubicada en Villa Estornell, Rawson. Allí concretaron la detención del sospechoso y secuestraron distintos elementos de interés para la causa, además de una motocicleta Yamaha MT-03 negra.

Durante las averiguaciones, los investigadores detectaron que el rodado tenía colocada una patente correspondiente a otro vehículo. Al verificar los datos, establecieron que la moto registraba pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

Tras su captura, Carrizo fue trasladado a Central de Policía, donde quedó alojado a disposición de la fiscalía interviniente, a la espera de la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria.

Encontraron droga en medio de los operativos por este caso

En paralelo, y como parte de medidas judiciales complementarias, personal policial junto a efectivos del Departamento Drogas Ilegales allanó otro domicilio ubicado sobre calle Independencia, en Villa Cremades, Pocito. En ese lugar secuestraron 1.390 gramos de marihuana que arrojaron resultado positivo en las pruebas de campo realizadas.

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La sustancia quedó a disposición de la Justicia Federal de turno, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles vinculaciones entre los distintos hechos detectados durante los procedimientos.

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