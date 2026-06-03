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Rescate

La rápida reacción de un policía salvó a un bebé que se ahogaba en Chimbas

El pequeño, de 1 año y 7 meses, estaba inconsciente cuando su padre pidió ayuda en plena calle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La intervención de un policía fue clave para salvar la vida de un bebé de 1 año y 7 meses que sufrió un episodio de ahogamiento este miércoles por la tarde en Chimbas.

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Todo ocurrió cerca de las 17:30 en la esquina de Benavídez y Bonduel. Por esa zona realizaba tareas de prevención el cabo Sebastián Muñoz, de la Motorizada N°3, cuando fue sorprendido por un hombre que corría con su hijo en brazos en busca de ayuda.

El pequeño se encontraba inconsciente y no respondía a los estímulos. Según informaron fuentes policiales, presentaba signos compatibles con un cuadro de ahogamiento, por lo que el uniformado comenzó de inmediato a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

La asistencia dio resultado a los pocos segundos. El bebé reaccionó y recuperó la conciencia, mientras familiares y vecinos seguían la escena con preocupación.

Luego del episodio, se solicitó asistencia médica y hasta el lugar llegó una ambulancia a cargo de la doctora Ebba Rivatola, quien continuó con la atención del menor para evaluar su estado de salud.

Desde la Policía destacaron el accionar del cabo Muñoz, cuya rápida intervención resultó determinante en una situación que pudo haber terminado en tragedia.

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