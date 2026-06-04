De rescatar una familia en un incendio a salvar a un bebé: la historia de policías sanjuaninos reconocidos

El subinspector Lucas Cortez y el cabo Exequiel Soler recibieron una distinción por su rápida intervención para salvar la vida de una bebé de apenas un año.

No todos los días un policía debe reanimar a una bebé que llega sin respirar a una comisaría. Tampoco es habitual que una agente, mientras se encuentra de franco, ingrese a una escena dominada por las llamas para ayudar a rescatar a una familia, aun a costa de poner en riesgo su propia vida. Sin embargo, esas situaciones ocurrieron en San Juan y tuvieron protagonistas concretos. Por ese motivo, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Jefatura de Policía reconocieron a efectivos que durante los últimos meses protagonizaron acciones destacadas que trascendieron la rutina policial.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia estuvo dedicado a los efectivos de la Comisaría 37ª de Caucete. El subinspector Lucas Cortez y el cabo Exequiel Soler recibieron una distinción por su rápida intervención para salvar la vida de una bebé de apenas un año.

La pequeña llegó a la dependencia policial en brazos de su padre y sin signos de respiración. Ante la desesperación de la familia, ambos efectivos actuaron de inmediato y aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizarla hasta la llegada del servicio de emergencias. La capacitación recibida y la rapidez de reacción fueron determinantes para preservar la vida de la menor.

Otro de los reconocimientos más significativos fue para la cabo Marcela Lucero, integrante de la Unidad Operativa Ansilta, quien meses atrás protagonizó un acto de valentía que conmovió a los sanjuaninos.

En enero, mientras se encontraba de descanso, advirtió un incendio que amenazaba a una familia en Capital. Sin esperar la llegada de los equipos de emergencia, decidió intervenir para colaborar en el rescate y combatir el avance del fuego utilizando baldes y mangueras particulares junto a los vecinos.

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Su acción permitió asistir a las personas que se encontraban en peligro, aunque el esfuerzo tuvo consecuencias graves para su salud. La policía sufrió quemaduras en las vías respiratorias y debió ser trasladada de urgencia al sector de Quemados del Hospital Marcial Quiroga. Posteriormente fue derivada a una clínica privada, donde permaneció internada bajo observación médica.

El caso generó una fuerte repercusión en la provincia. Familiares, vecinos y numerosos sanjuaninos impulsaron cadenas de oración por su recuperación. Con el paso de las semanas, Lucero logró salir adelante y ahora recibió el reconocimiento institucional por aquella intervención que pudo haberle costado la vida.

La jornada también puso en valor la formación profesional dentro de la fuerza. Entre las distinciones se destacó la obtenida por la agente Virginia Vera, integrante de Fuerzas de Operaciones Especiales, quien completó exigentes capacitaciones nacionales vinculadas a custodia presidencial y operaciones motorizadas.

A su vez, el cabo primero William Villegas fue reconocido por alcanzar un hito para la institución: convertirse en el primer suboficial de la Policía de San Juan en obtener la certificación nacional como Instructor de Infantería. El logro representa un antecedente histórico y abre nuevas posibilidades para la capacitación de futuras generaciones de efectivos.

Los reconocimientos también alcanzaron a Farkas, un can especializado en detección de drogas, y a su guía de la División Drogas Ilegales. Ambos participaron en un procedimiento realizado en 25 de Mayo que permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes, reforzando las tareas de lucha contra el narcotráfico en la provincia.

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Además de destacar acciones operativas y actos de valentía, la ceremonia incluyó un reconocimiento al trabajo de preservación histórica que desarrolla la Policía de San Juan mediante la recuperación de documentos patrimoniales y la incorporación de nuevas piezas al Museo Histórico Policial.

Más allá de los rangos, las especialidades o los destinos asignados, la ceremonia tuvo un denominador común: reconocer a hombres y mujeres que, en momentos críticos, estuvieron donde más se los necesitaba y cuya preparación, compromiso y vocación de servicio dejaron una huella en la comunidad.