Feriados de junio: ¿cómo funcionará el comercio sanjuanino?

A pocos días de comenzar una semana clave en el calendario nacional, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan dio a conocer el esquema de atención que implementará el sector de cara a los próximos feriados nacionales que tendrán lugar durante el mes de junio. La medida alcanza al próximo lunes 15 de junio, jornada a la cual se traslada la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, y al sábado 20 de junio, día en que se honra al General Manuel Belgrano y se celebra el Día de la Bandera.

A través de este anuncio oficial, desde la entidad empresaria informaron que los propietarios de los comercios que deseen levantar sus persianas y atender al público podrán hacerlo de manera facultativa. Esta determinación responde expresamente al fuerte compromiso de la cámara por sostener la actividad económica local y, a su vez, continuar brindando opciones de consumo a los ciudadanos en momentos de necesidad comercial.

Sin embargo, se hizo especial hincapié en el marco legal vigente respecto a los trabajadores. Aquellos empleadores que decidan abrir sus puertas durante ambas jornadas deberán acogerse estrictamente a lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), lo que significa que se establece el pago doble por la jornada laboral realizada, garantizando así los derechos correspondientes a los empleados de comercio.

Respecto a la modalidad específica para cada día, las autoridades comerciales detallaron que para el lunes 15 de junio se sugiere el comercio cerrado, aunque con la mencionada apertura opcional. Por el contrario, para el sábado 20 de junio se dispuso que se trabajará abierto normalmente, buscando aprovechar el flujo de movimiento habitual de los fines de semana. Con este panorama, se espera un funcionamiento dispar para el inicio de la semana, mientras que para el día sábado se prevé una actividad plena en las principales zonas comerciales y peatonales de la provincia.