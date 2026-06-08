lunes 8 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Servicio

Feriados de junio: ¿cómo funcionará el comercio sanjuanino?

La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan emitió un comunicado oficial detallando la modalidad de atención para el lunes 15 y el sábado 20 de junio, bajo la premisa de sostener la actividad económica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
comercio

A pocos días de comenzar una semana clave en el calendario nacional, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan dio a conocer el esquema de atención que implementará el sector de cara a los próximos feriados nacionales que tendrán lugar durante el mes de junio. La medida alcanza al próximo lunes 15 de junio, jornada a la cual se traslada la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, y al sábado 20 de junio, día en que se honra al General Manuel Belgrano y se celebra el Día de la Bandera.

Lee además
posaban para una foto en la plaza 25 de mayo y algo inesperado ocurrio: el video
Viral

Posaban para una foto en la Plaza 25 de Mayo y algo inesperado ocurrió: el video
paso de agua negra: el gobierno de san juan ya tiene la fecha tentativa de cierre
Oficial

Paso de Agua Negra: el Gobierno de San Juan ya tiene la fecha tentativa de cierre

A través de este anuncio oficial, desde la entidad empresaria informaron que los propietarios de los comercios que deseen levantar sus persianas y atender al público podrán hacerlo de manera facultativa. Esta determinación responde expresamente al fuerte compromiso de la cámara por sostener la actividad económica local y, a su vez, continuar brindando opciones de consumo a los ciudadanos en momentos de necesidad comercial.

Sin embargo, se hizo especial hincapié en el marco legal vigente respecto a los trabajadores. Aquellos empleadores que decidan abrir sus puertas durante ambas jornadas deberán acogerse estrictamente a lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), lo que significa que se establece el pago doble por la jornada laboral realizada, garantizando así los derechos correspondientes a los empleados de comercio.

Respecto a la modalidad específica para cada día, las autoridades comerciales detallaron que para el lunes 15 de junio se sugiere el comercio cerrado, aunque con la mencionada apertura opcional. Por el contrario, para el sábado 20 de junio se dispuso que se trabajará abierto normalmente, buscando aprovechar el flujo de movimiento habitual de los fines de semana. Con este panorama, se espera un funcionamiento dispar para el inicio de la semana, mientras que para el día sábado se prevé una actividad plena en las principales zonas comerciales y peatonales de la provincia.

Temas
Seguí leyendo

"Fiel, amiga y compañera": el emotivo mensaje de Gustavo Martínez para despedirse de Radio Nacional

Buscan empresas para iluminar rutas clave del Sur de San Juan

Telekino: un apostador de San Juan ganó $2,5 millones y ya corre el plazo para cobrar el premio

Ya renuevan 50 cuadras de calles del microcentro sanjuanino: el plan y qué zonas incluye

Venta de lotes en San Martín: cuántas familias ya tienen su boleto, cómo serían las casas y los cientos de postulantes

De la A a la Z, el diccionario definitivo de San Juan

Despiden en redes al joven que murió tras chocar con su moto en Rawson: los detalles del velatorio

Es el único alumno de su año en una carrera de la UNSJ con amplia salida laboral y muy pocos graduados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un sanjuanino ganó un premio en el Telekino.
Azar

Telekino: un apostador de San Juan ganó $2,5 millones y ya corre el plazo para cobrar el premio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Joaquín Muñoz, el único alumno de 4° año de Ingeniería en Metalurgia Extractiva de la UNSJ.
Educación

Es el único alumno de su año en una carrera de la UNSJ con amplia salida laboral y muy pocos graduados

Despiden en redes al joven que murió tras chocar con su moto en Rawson: los detalles del velatorio
Dolor

Despiden en redes al joven que murió tras chocar con su moto en Rawson: los detalles del velatorio

Imagen de archivo.
Tragedia

Identificaron al motociclista que fue hallado muerto en Ullum: era un joven de Zonda

Domingo trágico en San Juan: un joven de 18 años murió tras chocar con su moto
Siniestro

Domingo trágico en San Juan: un joven de 18 años murió tras chocar con su moto

A días de la Fundación de San Juan, el diccionario definitivo de los sanjuaninos. Imagen creada con IA.
El ADN sanjuanino

De la A a la Z, el diccionario definitivo de San Juan

Te Puede Interesar

Qué dijo el Gobierno sanjuanino sobre las cancelaciones de los vuelos de Flybondi
En medio de la crisis

Qué dijo el Gobierno sanjuanino sobre las cancelaciones de los vuelos de Flybondi

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sobrevuela la figura de Tellechea, tras el hallazgo del cráneo en el Dique de Punta Negra
Investigación

Sobrevuela la figura de Tellechea, tras el hallazgo del cráneo en el Dique de Punta Negra

Eduardo Andrés Molina, el protagonista.
Santa Lucía

Relatos salvajes en la Ruta 20: tuvo una feroz pelea con un taxista y habría intentado sacar chapa de un supuesto amiguismo

Las Lajas (izquierda) y el Hotel Provincial. 
Escenario

El plan oficial para reactivar dos grandes joyas hoteleras del turismo sanjuanino

El terrorífico prontuario del Piojo Clavel: el delincuente que atacó a su pareja lleva más de 35 años cometiendo delitos
Antecedentes

El terrorífico prontuario del "Piojo" Clavel: el delincuente que atacó a su pareja lleva más de 35 años cometiendo delitos