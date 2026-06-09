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Días grises

¿Dónde está el sol? San Juan lleva 11 días nublados y la tendencia continuará, mirá hasta cuando

El climatólogo Germán Poblete explicó el fenómeno que afecta a la provincia y anticipó cómo seguirá el tiempo en los próximos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan continúa bajo las nubes. Cuándo aparecerá nuevamente el sol.

San Juan continúa bajo las nubes. Cuándo aparecerá nuevamente el sol.

El sol se volvió una presencia intermitente en San Juan. Desde hace 11 días, el cielo permanece mayormente cubierto y la sensación térmica se repite con una regularidad casi monótona: mañanas frías, tardes templadas y un techo de nubes que no permite grandes cambios. “Se ha posicionado una alta presión en superficie, un anticiclón a la altura del Océano Atlántico. Son sistemas muy consolidados e inerciales”, explica el climatólogo Germán Poblete al respecto.

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Según detalla el especialista a Tiempo de San Juan, este sistema de altas presiones ubicado en el Atlántico tiene un comportamiento particular: “Al tener un movimiento antihorario, toma aire húmedo y fresco del océano y provoca estas nubes que bañan a toda la Argentina”.

En el caso sanjuanino, el fenómeno se traduce en nubosidad persistente pero sin precipitaciones relevantes. “Como no tenemos mucha agua precipitable, no se producen lloviznas, como sí ocurrió en el Litoral y Buenos Aires”, detalla Poblete.

El efecto más evidente en la vida cotidiana es la estabilidad térmica. “La nubosidad tiene dos efectos principales: no permite que las mínimas lleguen a cero y tampoco deja que las máximas se disparen”, explica. Por eso, junio transcurre sin heladas en el Gran San Juan y con valores térmicos casi calcados día tras día.

Temperaturas estables y días repetidos

El patrón se repite con pocas variaciones: máximas entre 15 y 18 grados, mínimas entre 4 y 5. Para este martes, el pronóstico indica una máxima de 15 grados. El miércoles, la mínima será de 6 grados y la máxima de 14.

"El jueves estará un poco menos nublado, especialmente al mediodía”, anticipa el especialista, con una mínima de 5 grados y una máxima que podría alcanzar los 18. En tanto que, el viernes se repetirá la tendencia de un leve despeje parcial al mediodía, con una máxima estimada en 17 grados.

El escenario cambia nuevamente el sábado con el ingreso de una nueva perturbación atmosférica. “Va a hacer que el cielo vuelva a estar totalmente cubierto”, señala Poblete. Ese día, las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 12 grados.

Recién para el domingo se espera una mejora: “Va a ceder la nubosidad porque se aleja la perturbación”, lo que dará lugar a un cielo despejado que también se extenderá al lunes. Sin embargo, con la mejora llegará un descenso térmico: las mínimas bajarán hasta los 2 grados.

¿Y la nieve en la Cordillera?

El especialista anticipa además episodios de inestabilidad en altura. “El miércoles puede haber nevadas leves que abarcarán toda la Cordillera sanjuanina”, señala Poblete.

Y agrega un dato clave para el calendario provincial: “El 13 de junio, aniversario de la Fundación de San Juan, también nevará en la Cordillera. En este caso será más intenso, pero sólo en la zona de Calingasta”.

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