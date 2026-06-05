Imágenes: este viernes, otra vez la niebla cubrió a San Juan

Con jornadas que comienzan bajo cielos muy nublados, la niebla volvió a hacerse presente en San Juan este viernes a primera hora, tal como había sucedido el miércoles . El fenómeno comenzó a advertirse pasadas las 6 y complicó la visibilidad en distintos sectores.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a esa hora la temperatura era de 9,6 grados, mientras que la sensación térmica se ubicaba en 9,1 grados.

Además, el informe indicaba “cielo invisible con niebla” y una visibilidad reducida a apenas 0,1 kilómetros. Al mismo tiempo, se registraba una brisa del sur de 6 kilómetros por hora.

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El pronóstico señala que la mañana continuará nublada. Para la tarde, en tanto, se espera una temperatura máxima de 18 grados bajo un cielo parcialmente nublado.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " La niebla volvió a ser protagonista en San Juan. Tal como ocurrió el miércoles, un denso banco de niebla cubrió la Capital y zonas aledañas durante las primeras horas de este viernes, reduciendo la visibilidad a apenas 100 metros. Según el SMN, la jornada continuará con abundante nubosidad y una máxima prevista de 18°C. El tiempo inestable y gris también se mantendrá durante el fin de semana. Más info en @tiempodesanjuan #niebla #neblina #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

De acuerdo con el SMN, las nubes también serán protagonistas durante el fin de semana. Para el sábado se anuncia una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 16. El domingo, por su parte, el termómetro oscilará entre los 11 y los 15 grados.