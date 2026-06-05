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En medio de la niebla de este viernes, hubo dos accidentes en un mismo lugar

Los siniestros se registraron alrededor de las 7, en una transitada zona de Avenida Ignacio de la Roza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En medio de la niebla, se registraron dos accidentes en un mismo lugar, en Rivadavia.

En medio de la niebla, se registraron dos accidentes en un mismo lugar, en Rivadavia.

La intensa niebla que cubrió gran parte de San Juan durante las primeras horas de este viernes habría sido un factor determinante en dos accidentes de tránsito ocurridos con pocos minutos de diferencia en una transitada zona de Rivadavia.

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Los siniestros se registraron alrededor de las 7 sobre Avenida Ignacio de la Roza, frente al shopping Espacio San Juan, a la altura de los semáforos. Ambos hechos movilizaron a personal policial y de emergencias que trabajó en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar la circulación vehicular.

El primero de los accidentes tuvo como protagonista a un motociclista que, por causas que son materia de investigación, colisionó y terminó tendido sobre el asfalto. Como consecuencia del impacto, debió ser trasladado a un centro de salud para una mejor evaluación médica. De acuerdo con las primeras informaciones, las lesiones sufridas no revestían gravedad.

Minutos más tarde, en el mismo sector, se produjo un segundo siniestro vial que involucró a varios vehículos. Aunque no trascendieron detalles sobre personas heridas, el hecho generó demoras y complicaciones en el tránsito durante varios minutos.

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La situación se produjo en una mañana marcada por condiciones meteorológicas adversas. Tal como había ocurrido el miércoles, la niebla volvió a hacerse presente en distintos puntos de la provincia y comenzó a advertirse pasadas las 6.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a esa hora la temperatura era de 9,6 grados y la sensación térmica alcanzaba los 9,1 grados. Además, el organismo reportó “cielo invisible con niebla” y una visibilidad reducida a apenas 100 metros, mientras que se registraba una leve brisa del sector sur de 6 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan extremar las medidas de precaución al conducir en este tipo de condiciones, reduciendo la velocidad y manteniendo una distancia prudente entre vehículos para evitar nuevos incidentes.

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