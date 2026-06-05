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Sábado gris en San Juan: se viene un día con niebla, lloviznas y campera obligatoria

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con alta inestabilidad, poco cambio de la temperatura y la probabilidad de precipitaciones hacia la tarde. Los detalles del pronóstico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El primer fin de semana de junio arrancará con un panorama bastante gris y húmedo en la provincia. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reflejados en la imagen smn.png, para este sábado 6 de junio de 2026 se espera una jornada marcada por la inestabilidad, donde la visibilidad reducida y el abrigo serán los grandes protagonistas desde temprano.

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La jornada comenzará con un ambiente fresco y muy húmedo. Durante la madrugada, la temperatura se ubicará en los 14°C con presencia de niebla y vientos casi nulos (0 a 2 km/h) desde el sector Sudoeste. Al pasar a la mañana, la condición mutará a neblina, manteniendo el termómetro en 14°C y con una leve brisa que empezará a soplar desde el Este a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

El cambio más importante llegará con la tarde. Si tenías planes al aire libre, vas a tener que recalcular o salir con paraguas: el SMN prevé la llegada de lloviznas aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. En este momento del día se registrará la temperatura máxima, que apenas tocará los 18°C, acompañada por vientos del Este de 7 a 12 km/h.

Hacia la noche, el agua daría un respiro bajando la probabilidad de precipitaciones al rango de 0-10%, dejando un cielo mayormente nublado. La temperatura descenderá a los 15°C y el viento continuará soplando de manera leve desde el sector Este. Cabe destacar que para ninguna de las franjas horarias se esperan ráfagas de viento, por lo que será un día calmo pero netamente invernal y pasado por agua.

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