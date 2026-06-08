lunes 8 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Beneficiarios

ANSES: qué familias cobran $722.717 en junio entre AUH y Tarjeta Alimentar

La ANSES actualizó los montos de AUH y Tarjeta Alimentar para junio y confirmó qué prestaciones sociales no cobran aguinaldo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES confirmó los valores de AUH y Tarjeta Alimentar que se pagarán en junio.

ANSES confirmó los valores de AUH y Tarjeta Alimentar que se pagarán en junio.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene en junio un aumento del 2,58% confirmado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Con la actualización de los haberes y el pago de la Tarjeta Alimentar, algunas familias superarán los $700.000 este mes.

Lee además
anses: como es la metodologia para cobrar un bono de hasta $85.000 en junio 2026
Importante

ANSES: cómo es la metodología para cobrar un bono de hasta $85.000 en junio 2026
El hecho ocurrió el edificio del ANSES en calle Tucumán, casi Libertador.
Declararon la incompetencia

El empleado de limpieza que cayó preso por robar resmas de papel del ANSES fue llevado a la Justicia Federal

El monto de $722.717,14 corresponde a familias que cobran una AUH por hijo con discapacidad, dos AUH de otros hijos y la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, estos beneficiarios no recibirán aguinaldo en junio, según aclaró la ANSES.

Qué familias cobran $722.717 con AUH y Tarjeta Alimentar en junio

Las familias que tengan un hijo con discapacidad y otros dos menores alcanzados por la AUH podrán cobrar en junio un total de $722.717,14 al sumar todas las prestaciones sociales y la asistencia alimentaria.

El detalle de los montos es el siguiente:

  • AUH por Hijo con Discapacidad: $377.530,06
  • AUH por otros dos hijos: $231.888,08
  • Tarjeta Alimentar: $113.299

De esta manera, el total que recibirán estas familias durante junio será de $722.717,14. La ANSES acreditará los pagos de manera automática junto con el resto de las prestaciones sociales, sin necesidad de realizar trámites extra.

AUH y Tarjeta Alimentar: por qué no cobran aguinaldo en junio

La ANSES confirmó que los titulares de la AUH, la Tarjeta Alimentar y programas sociales como Potenciar Trabajo no recibirán aguinaldo durante junio de 2026.

Desde el organismo explicaron que esto sucede porque se trata de asistencias sociales y no de prestaciones de carácter salarial o previsional. Por ese motivo, estos beneficios no están incluidos dentro del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El aguinaldo sí corresponde a jubilados, pensionados y trabajadores registrados que perciben prestaciones previsionales o salariales alcanzadas por la normativa vigente.

Calendario AUH junio 2026: cuándo cobro según mi DNI

La ANSES confirmó el calendario de pagos de junio para los titulares de la AUH. Las fechas de cobro quedaron organizadas según la terminación del DNI:

  • DNI terminado en 0: 8 de junio
  • DNI terminado en 1: 9 de junio
  • DNI terminado en 2: 10 de junio
  • DNI terminado en 3: 11 de junio
  • DNI terminado en 4: 12 de junio
  • DNI terminado en 5: 16 de junio
  • DNI terminado en 6: 17 de junio
  • DNI terminado en 7: 18 de junio
  • DNI terminado en 8: 19 de junio
  • DNI terminado en 9: 22 de junio

FUENTE: Los Andes

Temas
Seguí leyendo

ANSES: de cuánto serán las asignaciones familiares en junio

Tras la "desaparición" de computadoras de ANSES, ahora atraparon a un empleado llevándose resmas de papel

ANSES: de cuánto es la Asignación Universal por Hijo en junio

Con aguinaldo incluido: así queda el calendario de pagos de ANSES de junio 2026

ANSES actualizó 2,58% las asignaciones familiares y los límites de ingresos desde junio

El Paso de Agua Negra, cerrado por tercer día consecutivo debido al mal tiempo

Arranque de semana frío y nublado para San Juan

Una molestia encendió las alarmas en la Selección: un defensor está en duda para el Mundial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Por nieve y desprendimientos, el Paso de Agua Negra permanece cerrado este lunes. Imagen de archivo.
Atención

El Paso de Agua Negra, cerrado por tercer día consecutivo debido al mal tiempo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Joaquín Muñoz, el único alumno de 4° año de Ingeniería en Metalurgia Extractiva de la UNSJ.
Educación

Es el único alumno de su año en una carrera de la UNSJ con amplia salida laboral y muy pocos graduados

Despiden en redes al joven que murió tras chocar con su moto en Rawson: los detalles del velatorio
Dolor

Despiden en redes al joven que murió tras chocar con su moto en Rawson: los detalles del velatorio

Imagen de archivo
Este domingo

Tragedia en Ullum: hallaron muerto a un motociclista y creen que cayó por un barranco

Imagen de archivo.
Tragedia

Identificaron al motociclista que fue hallado muerto en Ullum: era un joven de Zonda

Domingo trágico en San Juan: un joven de 18 años murió tras chocar con su moto
Siniestro

Domingo trágico en San Juan: un joven de 18 años murió tras chocar con su moto

Te Puede Interesar

Buscan empresas para iluminar rutas clave del Sur de San Juan
Licitación

Buscan empresas para iluminar rutas clave del Sur de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcos Gabriel Pereyra fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para conducir vehículos por la doble tragedia vial ocurrida el 19 de enero de 2025.
Tribunales

Condena de 4 años por homicidio culposo trimplemente agravado y 8 años de inhabilitación para Pereyra

La construcción sismorresistente obliga a utilizar mayores cantidades de hierro y hormigón en las estructuras, un requisito que eleva los costos de las obras en San Juan respecto de otras provincias del país.
Dato clave

Construir en San Juan es hasta 12% más caro que en el resto del país: las razones

Dejan preso a uno de Los Cordobeses acusado de robar autos en la provincia con inhibidores de señal
Resolución

Dejan preso a uno de "Los Cordobeses" acusado de robar autos en la provincia con inhibidores de señal

Fiel, amiga y compañera: el emotivo mensaje de Gustavo Martínez para despedirse de Radio Nacional
Ciclo cerrado

"Fiel, amiga y compañera": el emotivo mensaje de Gustavo Martínez para despedirse de Radio Nacional