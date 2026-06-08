ANSES: qué familias cobran $722.717 en junio entre AUH y Tarjeta Alimentar

ANSES confirmó los valores de AUH y Tarjeta Alimentar que se pagarán en junio.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene en junio un aumento del 2,58% confirmado por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ). Con la actualización de los haberes y el pago de la Tarjeta Alimentar, algunas familias superarán los $700.000 este mes.

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El monto de $722.717,14 corresponde a familias que cobran una AUH por hijo con discapacidad, dos AUH de otros hijos y la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, estos beneficiarios no recibirán aguinaldo en junio, según aclaró la ANSES.

Qué familias cobran $722.717 con AUH y Tarjeta Alimentar en junio

Las familias que tengan un hijo con discapacidad y otros dos menores alcanzados por la AUH podrán cobrar en junio un total de $722.717,14 al sumar todas las prestaciones sociales y la asistencia alimentaria.

El detalle de los montos es el siguiente:

AUH por Hijo con Discapacidad: $377.530,06

AUH por otros dos hijos: $231.888,08

Tarjeta Alimentar: $113.299

De esta manera, el total que recibirán estas familias durante junio será de $722.717,14. La ANSES acreditará los pagos de manera automática junto con el resto de las prestaciones sociales, sin necesidad de realizar trámites extra.

AUH y Tarjeta Alimentar: por qué no cobran aguinaldo en junio

La ANSES confirmó que los titulares de la AUH, la Tarjeta Alimentar y programas sociales como Potenciar Trabajo no recibirán aguinaldo durante junio de 2026.

Desde el organismo explicaron que esto sucede porque se trata de asistencias sociales y no de prestaciones de carácter salarial o previsional. Por ese motivo, estos beneficios no están incluidos dentro del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El aguinaldo sí corresponde a jubilados, pensionados y trabajadores registrados que perciben prestaciones previsionales o salariales alcanzadas por la normativa vigente.

Calendario AUH junio 2026: cuándo cobro según mi DNI

La ANSES confirmó el calendario de pagos de junio para los titulares de la AUH. Las fechas de cobro quedaron organizadas según la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: 8 de junio

DNI terminado en 1: 9 de junio

DNI terminado en 2: 10 de junio

DNI terminado en 3: 11 de junio

DNI terminado en 4: 12 de junio

DNI terminado en 5: 16 de junio

DNI terminado en 6: 17 de junio

DNI terminado en 7: 18 de junio

DNI terminado en 8: 19 de junio

DNI terminado en 9: 22 de junio

FUENTE: Los Andes