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Declararon la incompetencia

El empleado de limpieza que cayó preso por robar resmas de papel del ANSES fue llevado a la Justicia Federal

Fue detenido el martes último después de que descubrieron que sustrajo una caja con resmas de hojas. Quedó a disposición de Flagrancia, pero este miércoles se declararon incompetentes en la causa y pasó al fuero federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El hecho ocurrió el edificio del ANSES en calle Tucumán, casi Libertador.

El hecho ocurrió el edificio del ANSES en calle Tucumán, casi Libertador.

La causa que tiene detenido al empleado de limpieza del ANSES que fue acusado de robar una caja de resmas de hojas se resolverá en la Justicia Federal. Así lo resolvió hoy un juez de Flagrancia al declarar la incompetencia del fuero local, dado que el hecho se produjo dentro de un edificio de un organismo dependiente de Nación, y entonces el expediente pasó a esa órbita.

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La audiencia de imputación estaba prevista para este miércoles en la mañana, con la presencia de Ariel Armando Cortez –el sospechoso– ante el juez Ricardo Moine. La fiscal Yanina Galante, de la UFI Flagrancia, tenía todo listo para atribuirle el delito de hurto, incluso estaba la defensora, abogada María Filomena Noriega, que pretendía una salida alternativa. Sin embargo, el proceso quedó en la nada en razón de que el magistrado entendió que, como se trataba de un presunto ilícito cometido en el edificio del ANSES –un organismo del Estado nacional–, corresponde que intervenga la Justicia Federal. Con esos argumentos ordenó que la causa sea derivada al fiscal federal de turno, con Cortez como detenido, aunque luego fue puesto en libertad por orden del juez federal competente.

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Esta es la caja con resmas de hojas que supuestamente hurtó del ANSES.

Esta es la caja con resmas de hojas que supuestamente hurtó del ANSES.

Cortez fue detenido este último martes en la mañana dentro del edificio del ANSES, situado en la calle Tucumán, cerca de Libertador, en el centro sanjuanino. Según fuentes policiales, todo se desencadenó alrededor de las 6.30, cuando el empleado ingresó a la delegación con su uniforme gris para cumplir sus tareas habituales de limpieza. En ese momento, presuntamente tomó una caja que contenía diez resmas de hojas A4 de 500 unidades cada una y la sacó del sector donde se encontraban almacenadas junto a otras cajas similares.

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La fiscal Yanina Galante, quien intervino en la causa.

La fiscal Yanina Galante, quien intervino en la causa.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso salió del edificio sin llamar la atención y cruzó hasta una fotocopiadora ubicada enfrente de la sede del organismo. Allí dejó la caja en el piso y se retiró rápidamente. La maniobra fue observada por un hombre de apellido Aguilera, quien esperaba en la fila para ingresar al ANSES y realizar un trámite. El testigo advirtió los movimientos del empleado y luego relató lo sucedido.

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La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

La situación fue descubierta cuando la oficial Roca, que cumplía funciones adicionales para la Policía Federal en el organismo, constató el faltante de la caja de resmas. Tras entrevistar a Aguilera, se dirigió a la fotocopiadora y habló con el encargado del local, de apellido Andrada. Según trascendió, el comerciante confirmó que Cortez había ingresado al negocio, dejó la caja a un costado y le manifestó que volvería más tarde, aunque sin mencionar ningún acuerdo económico. Ante esa situación, el hombre entregó voluntariamente el material.

Con esa información, la uniformada dio aviso a las autoridades del ANSES y alertó al 911. Minutos después llegó personal policial, que encontró a Cortez en la oficina destinada al personal de limpieza dentro del mismo edificio. A las 6.50 fue aprehendido sin que opusiera resistencia y quedó a disposición de la Justicia. Posteriormente, los investigadores verificaron que en el lugar donde estaban las resmas permanecían otras cajas de idénticas características, todas con los mismos troqueles de seguimiento que la sustraída, y avanzaron con las actuaciones correspondientes.

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