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ANSES: cómo es la metodología para cobrar un bono de hasta $85.000 en junio 2026

El organismo abona un monto por cada hijo escolarizado. Conocé los topes de ingresos familiares y los requisitos que te pueden dejar afuera de este beneficio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Ayuda Escolar Anual es un respaldo económico de $85.000 que laAdministración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega una vez al año para acompañar a los estudiantes en la vuelta a clases. Este pago está destinado a familias que reciben asignaciones familiares o universales, con el fin de facilitar la compra de útiles, guardapolvos y calzado.

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Para recibir el monto, es fundamental realizar el trámite de acreditación de escolaridad, ya que el depósito no es automático y requiere cumplir con los requisitos administrativos del organismo. Además, este impulso económico está dirigido a jovenes de entre 16 y 35 años.

Cómo tramitar el Formulario PS 2.68 para destrabar el subsidio

Se confirma que el proceso para habilitar el cobro de la Ayuda Escolar se realiza de manera remota a través de la aplicación oficial o la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El titular debe descargar el Formulario PS 2.68, llevarlo a la escuela para que sea completado y firmado, y finalmente subir una fotografía nítida del mismo al apartado de "Presentar Certificado Escolar".

Se informa que este paso administrativo es determinante para quienes no recibieron el pago automático en meses previos. Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social procesa y valida la carga del documento, el extra de $85.000 se suma a las asignaciones de ANSES en mayo en un plazo no mayor a los 60 días, impactando directamente en el saldo bancario del beneficiario.

Qué pautas de edad y escolaridad exige la ANSES para la AUH

Se confirma que los requisitos generales establecidos por el organismo previsional determinan que los menores deben tener entre 45 días y 17 años inclusive. Para las familias con hijos con discapacidad que cobran la AUH de ANSES, no rige ningún límite de edad máxima para acceder al cobro de los $85.000.

Se informa que en el caso de los estudiantes con capacidades diferentes, la regularidad puede acreditarse mediante la constancia de asistencia a talleres de formación laboral, escuelas especiales o centros de rehabilitación habilitados. La Administración Nacional de la Seguridad Social aconseja a las madres y tutores resguardar el comprobante electrónico de carga que emite la plataforma como respaldo técnico ante eventuales demoras impositivas.

Cómo impacta el aumento por movilidad en la Asignación Universal por Hijo

El haber bruto mensual por menor se reconfigurará en $144.959,44 tras aplicarse la actualización automática por movilidad del 2,6% derivada de la inflación de abril. De esta suma indexada, los beneficiarios perciben el 80% neto de libre disponibilidad de forma directa en sus tarjetas de débito.

Calendario de pagos: fechas de cobro de la AUH asociadas al plus escolar en junio de 2026

Se informa que las jornadas de acreditación bancaria se distribuyeron siguiendo el orden correlativo del último dígito de la cédula de identidad de las titulares:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

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