El Paso de Agua Negra, cerrado por tercer día consecutivo debido al mal tiempo

Por nieve y desprendimientos, el Paso de Agua Negra permanece cerrado este lunes. Imagen de archivo.

Tal como sucede desde el pasado sábado, el Paso de Agua Negra permanecerá cerrado este lunes 8 de junio como medida preventiva ante las adversas condiciones climáticas en la cordillera. La acumulación de nieve y los desprendimientos de rocas impiden garantizar una circulación segura entre Argentina y Chile.

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El Ministerio de Gobierno informó que la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, en coordinación con las autoridades chilenas, resolvió mantener el cierre preventivo del Centro de Frontera Agua Negra durante este lunes 8 de junio.

La decisión fue adoptada debido a las condiciones meteorológicas registradas en alta montaña, donde la acumulación de nieve y los desprendimientos de rocas representan un riesgo para la transitabilidad de la ruta internacional.

Desde el organismo indicaron que, en el contexto actual, no es posible garantizar condiciones seguras para el tránsito de vehículos y personas a través del corredor binacional.

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Asimismo, señalaron que la reapertura del complejo fronterizo quedará supeditada a las evaluaciones técnicas que realicen los equipos de Vialidad y a la verificación de que existan condiciones adecuadas de seguridad para la circulación.

Las autoridades recomendaron a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de planificar desplazamientos hacia la zona cordillerana.