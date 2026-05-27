miércoles 27 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Camino a Chile

Paso de Agua Negra récord: superó los seis meses abierto; conocé todos los números

El cruce que une a San Juan con el vecino país marcó en la temporada 2025-2026 el máximo tiempo de apertura registrado, según confirmaron las autoridades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Paso de Agua Negra, que une a San Juan con Chile, marcó un rércord esta temporada al superar los 6 meses habilitado.

El Paso de Agua Negra, que une a San Juan con Chile, marcó un rércord esta temporada al superar los 6 meses habilitado.

Tal como ya informó Tiempo de San Juan, desde el pasado domingo 24 de mayo, el Paso de Agua Negra marcó un récord al superar los seis meses de apertura durante la temporada. Ahora, el Ministerio de Gobierno de la provincia celebró este nuevo hito de gestión y dio a conocer las cifras que reflejan el balance de circulación de sanjuaninos y chilenos durante el periodo 2025 / 2026.

Lee además
El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Expectativa

El Paso de Agua Negra, cerquita de alcanzar un récord histórico de estar abierto
paso de agua negra: desde la jugada de nacion mandando plata para ingeniosas obras y el interes por ebitan, hasta un record helado
Estrategia

Paso de Agua Negra: desde la jugada de Nación mandando plata para ingeniosas obras y el interés por EBITAN, hasta un récord helado

“Los seis meses marcan la mayor cantidad registrada de días de apertura del Paso Internacional de Agua Negra. La conexión binacional con el territorio chileno acumula más de 180 días, superando marcas anteriores de funcionamiento”, resaltaron las autoridades de la Provincia a través de un comunicado.

Cabe recordar que el año pasado el cierre se produjo el 23 de mayo. Sin embargo, este año el esfuerzo conjunto permitió mantener el paso activo durante este fin de semana largo, con la intención manifestada desde el lado chileno, de extender la operatividad incluso hasta junio, si las condiciones climáticas lo permiten.

image

El Paso de Agua Negra, en números

Según informaron desde el Ministerio de Gobierno, desde el inicio de la apertura en noviembre de 2025, el Paso registró un total de 21.925 vehículos transitando por el lugar. De ese total, 10.335 ingresaron a la Argentina, mientras que 11.590 se dirigieron hacia Chile.

En cuanto a la cantidad de personas que circularon por Agua Negra, se contabilizaron 72.173 en total: 33.649 ingresaron a la Argentina y 38.375 viajaron hacia territorio chileno.

Estas cifras posicionan a la actual temporada como la quinta mejor en la historia del paso. Aunque hubo una baja cercana al 30% respecto del año anterior, debido a factores económicos y a la variación del tipo de cambio que frenó los tours de compras, el flujo de viajeros se mantiene firme.

Datos a tener en cuenta

Con el camino aún operativo es importante recordar ciertos datos:

Para consultar la documentación necesaria para atravesar por Agua Negra, las personas pueden dirigirse a la web oficial del Paso (hacer click aquí)

Además de la documentación, existe una serie de elementos de gran importancia a chequear y revisar previo al viaje, que se pueden encontrar aquí.

Temas
Seguí leyendo

Tras el cierre por mal tiempo, este lunes reabrieron el Paso de Agua Negra

Descubrí la magia de Ischigualasto bajo la luna llena este fin de semana

Janna volvió con una nueva canción mundialista y ya emociona a los sanjuaninos

La UCCuyo lanza su Expo Vocacional 2026: todo lo que tenés que saber

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

"Me dijeron toda la vida que estaba mal vista": la bancaria sanjuanina que creó un streaming donde nadie tiene que encajar

Con servicios, ferias y actividades culturales, Rawson pone en marcha un nuevo programa barrial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
descubri la magia de ischigualasto bajo la luna llena este fin de semana
Agendando

Descubrí la magia de Ischigualasto bajo la luna llena este fin de semana

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador
A 20 años del ataque mafioso

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas
Dolor

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

Video: un joven pelea por su vida, tras un brutal choque entre una moto y una camioneta en Santa Lucía
IMÁGENES SENSIBLES

Video: un joven pelea por su vida, tras un brutal choque entre una moto y una camioneta en Santa Lucía

Apareció un video del interior del boliche en el que se produjo el ataque a un joven mientras se desarrollaba la Misa de Omega.
Terrible

Fue a bailar en Caucete y la violaron: hay dos mujeres detenidas

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento
Conflicto

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento

Te Puede Interesar

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Duelo de estrategias

Glencore desafía la línea de 500 kV que quiere Vicuña para su proyecto de cobre en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Horror en Capital: un hombre en situación de calle fue hallado muerto en una casa abandonada
Investigación

Horror en Capital: un hombre en situación de calle fue hallado muerto en una casa abandonada

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador
A 20 años del ataque mafioso

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

El Paso de Agua Negra, que une a San Juan con Chile, marcó un rércord esta temporada al superar los 6 meses habilitado.
Camino a Chile

Paso de Agua Negra récord: superó los seis meses abierto; conocé todos los números

EN VIVO: se retoma el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucia Rubiño video
En Flagrancia

EN VIVO: se retoma el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucia Rubiño