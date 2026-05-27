Paso de Agua Negra récord: superó los seis meses abierto; conocé todos los números

El Paso de Agua Negra, que une a San Juan con Chile, marcó un rércord esta temporada al superar los 6 meses habilitado.

Tal como ya informó Tiempo de San Juan, desde el pasado domingo 24 de mayo, el Paso de Agua Negra marcó un récord al superar los seis meses de apertura durante la temporada. Ahora, el Ministerio de Gobierno de la provincia celebró este nuevo hito de gestión y dio a conocer las cifras que reflejan el balance de circulación de sanjuaninos y chilenos durante el periodo 2025 / 2026.

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Expectativa El Paso de Agua Negra, cerquita de alcanzar un récord histórico de estar abierto

“Los seis meses marcan la mayor cantidad registrada de días de apertura del Paso Internacional de Agua Negra. La conexión binacional con el territorio chileno acumula más de 180 días, superando marcas anteriores de funcionamiento”, resaltaron las autoridades de la Provincia a través de un comunicado.

Cabe recordar que el año pasado el cierre se produjo el 23 de mayo. Sin embargo, este año el esfuerzo conjunto permitió mantener el paso activo durante este fin de semana largo, con la intención manifestada desde el lado chileno, de extender la operatividad incluso hasta junio, si las condiciones climáticas lo permiten.

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El Paso de Agua Negra, en números

Según informaron desde el Ministerio de Gobierno, desde el inicio de la apertura en noviembre de 2025, el Paso registró un total de 21.925 vehículos transitando por el lugar. De ese total, 10.335 ingresaron a la Argentina, mientras que 11.590 se dirigieron hacia Chile.

En cuanto a la cantidad de personas que circularon por Agua Negra, se contabilizaron 72.173 en total: 33.649 ingresaron a la Argentina y 38.375 viajaron hacia territorio chileno.

Estas cifras posicionan a la actual temporada como la quinta mejor en la historia del paso. Aunque hubo una baja cercana al 30% respecto del año anterior, debido a factores económicos y a la variación del tipo de cambio que frenó los tours de compras, el flujo de viajeros se mantiene firme.

Datos a tener en cuenta

Con el camino aún operativo es importante recordar ciertos datos:

Para consultar la documentación necesaria para atravesar por Agua Negra, las personas pueden dirigirse a la web oficial del Paso (hacer click aquí)

Además de la documentación, existe una serie de elementos de gran importancia a chequear y revisar previo al viaje, que se pueden encontrar aquí.