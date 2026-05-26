Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

El dolor por la muerte de Marcelo Alejandro Álvarez comenzó a reflejarse en las redes sociales pocas horas después de confirmarse la tragedia. “Qué dolor tan grande, primo, que descanses en paz”, expresaron familiares y allegados junto a una imagen del hombre de 39 años, cuya vida se apagó de forma violenta en un siniestro vial ocurrido en Chimbas.

Detalles Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

El hecho tuvo lugar alrededor de las 21:50 sobre calle 25 de Mayo, a unos 80 metros de la intersección con calle Mendoza. Según informaron fuentes judiciales, Álvarez circulaba en una motocicleta Yamaha FZ de 160cc cuando, por causas que aún son materia de investigación, impactó desde atrás a otra moto, una Rouser de 200cc, que se desplazaba en el mismo sentido, de Oeste a Este.

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Producto de la colisión, ambos conductores perdieron el control de sus vehículos y se deslizaron varios metros sobre el asfalto. Álvarez se llevó la peor parte: no llevaba casco y, tras salir despedido, golpeó violentamente su cabeza contra un árbol ubicado en la banquina Sur. La muerte fue instantánea.

El otro involucrado fue identificado como Agustín Enrique Corso, de 27 años, domiciliado en el loteo Salta. Tras recibir atención médica, fue trasladado a la Comisaría 17ª, donde quedó detenido a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

En el lugar trabajaron peritos que realizaron una inspección ocular detallada, con apoyo de un testigo presencial que permitió avanzar en la reconstrucción del hecho. Según indicaron, la calzada estaba en buenas condiciones y la zona contaba con iluminación artificial adecuada. Ambas motocicletas fueron secuestradas para pericias.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, bajo la órbita del fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal César Recio. También intervinieron efectivos de la Comisaría 17ª, la Brigada de Homicidios y personal de Policía Científica, que trasladó el cuerpo a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.