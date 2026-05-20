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Atrapado

Persiguieron y detuvieron a un hombre que robó una moto en Rawson

El sospechoso escapó a pie por las calles de Villa Hipódromo tras ser localizado junto al vehículo sustraído. La Policía recuperó la motocicleta y secuestró un casco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre fue detenido este miércoles en Rawson, acusado de robar una motocicleta en el barrio Municipal. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, que recuperaron el rodado tras una persecución por distintas calles de Villa Hipódromo.

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Según informaron desde la Subcomisaría Villa Hipódromo, el hecho ocurrió en calle Esteban Echeverría al 1079. Allí, un hombre de 30 años denunció la sustracción de su motocicleta Motomel 150 cc negra con vivos verdes.

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A partir del alerta emitido por el operador del sistema Halcón, los policías iniciaron un rastrillaje y fueron advertidos por personal de la Departamental N° 3 que habían localizado al sospechoso junto a la moto en la zona de Guayaquil y Zapata. Al notar la presencia policial, el hombre abandonó el vehículo y escapó corriendo por calle Zapata, aunque fue alcanzado e interceptado en calle Nazca, antes de llegar a Necochea.

El detenido, identificado como Oviedo y domiciliado en Villa Hipódromo, quedó aprehendido en el lugar. Además, los efectivos secuestraron una motocicleta Motomel 150 cc negra con vivos azules y un casco marca Hawk. El fiscal Mariano Tejada, de la UFI Flagrancia, dispuso el inicio del procedimiento especial bajo la calificación de hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública.

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