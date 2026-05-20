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En Rivadavia

Detuvieron a un hombre que ingresó a robar a una vivienda: estaba prófugo del Penal

El acusado intentó escapar en bicicleta, pero fue interceptado por la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre de 46 años fue detenido este miércoles por efectivos de la Departamental N°7 luego de ser acusado de ingresar a una vivienda del barrio Natania 20. Además, al momento de ser identificado, descubrieron que tenía un pedido de captura vigente por evadir salidas transitorias del Servicio Penitenciario.

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El procedimiento se inició alrededor de las 18:40, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un desconocido dentro de una casa de la zona. Según relató la propietaria, sorprendió al sujeto mientras observaba a través de una ventana ubicada en el frente del domicilio.

Al verse descubierto, el hombre escapó rápidamente en bicicleta por calle Bellas Artes. Sin embargo, los policías lograron interceptarlo a pocos metros tras darle la voz de alto.

El sospechoso fue identificado como Zárate, domiciliado en el Lote Hogar 22, en Rawson. Fuentes policiales indicaron que durante la aprehensión el hombre reaccionó de manera agresiva, insultando y amenazando al personal interviniente.

Posteriormente, al consultar sus antecedentes, las autoridades constataron que registraba un pedido de captura por incumplir el régimen de salidas transitorias del Servicio Penitenciario. Además, contaba con antecedentes vinculados a varias causas por violación de domicilio y una investigación por abuso sexual simple.

Por disposición del ayudante fiscal Mauro Carrizo, tomó intervención el Juzgado de Faltas de Segunda Nominación.

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