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San Juan Te Busca

Encontraron al hombre de 36 años que era intensamente buscado en San Juan

El hombre de 36 años había sido reportado como desaparecido durante la tarde del lunes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego de varias horas de incertidumbre y de la activación del protocolo de búsqueda provincial, finalmente encontraron a Rodrigo Olmos Allende, el hombre de 36 años que era intensamente buscado en San Juan.

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La desaparición había sido difundida este lunes por la tarde a través del programa San Juan Te Busca, organismo que depende del Ministerio Público Fiscal y de la Secretaría de Seguridad. El caso había generado preocupación debido a que no se conocía el paradero del hombre y las autoridades habían solicitado colaboración urgente de la comunidad.

En el comunicado oficial, difundido para facilitar su identificación, se detallaba que Olmos Allende tiene contextura física media, mide cerca de 1,90 metros, posee tez trigueña, ojos marrones y cabello corto, ondulado y castaño. Además, indicaban como señas particulares un tatuaje con el nombre “Ciro” en el antebrazo izquierdo y otro tatuaje borrado en el hombro derecho.

Tras la difusión de la búsqueda y el trabajo realizado por las autoridades policiales y judiciales, el hombre fue localizado, aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue hallado ni su estado de salud.

Desde los organismos intervinientes agradecieron la colaboración de la comunidad y dieron por finalizado el pedido de paradero.

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