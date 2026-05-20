Tres sujetos asaltaron a una adolescente de 15 años a punta de arma, en medio de un barrio

Una adolescente de 15 años fue asaltada por tres sujetos que la amenazaron con un arma en medio de un barrio de Caucete.

Una adolescente de 15 años fue víctima de un violento robo durante la mañana de este martes en el barrio Felipe Cobas, en Caucete. Tres delincuentes armados la interceptaron cuando transitaba por el Sector III y, bajo amenazas, le arrebataron varias pertenencias de valor antes de darse a la fuga. La familia pidió colaboración a la comunidad para intentar recuperar los objetos sustraídos y aportar datos que permitan identificar a los responsables.

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El episodio ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, en una franja horaria de importante circulación de estudiantes y trabajadores en la zona. Según trascendió, la víctima fue identificada fue sorprendida por tres sujetos mientras se desplazaba por inmediaciones del Sector III del barrio Felipe Cobas.

De acuerdo con la información publicada por el medio El Canillita Digital, los delincuentes actuaron con violencia y utilizando un arma de fuego para intimidar a la menor. Bajo amenazas, le sustrajeron una campera perteneciente a la escuela EPET, un teléfono celular iPhone 17, una mochila marca Adidas y otros elementos personales de valor.

Tras concretar el asalto, los atacantes escaparon rápidamente con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se conozcan mayores precisiones sobre su identidad o el medio utilizado para huir. El hecho generó preocupación entre vecinos del barrio, quienes manifestaron inquietud por la inseguridad en horarios de ingreso escolar.

Familiares de la adolescente iniciaron una campaña de difusión para intentar recuperar las pertenencias robadas y obtener información que contribuya a la investigación. En especial, solicitaron la colaboración de quienes puedan haber visto movimientos sospechosos en la zona o tengan datos sobre la posible venta de los objetos sustraídos. Quienes tengan información al respecto, pueden comunicarse al 911 o a la comisaría más cercana.