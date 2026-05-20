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No se salva

Avanza la demolición de la Parroquia de Villa Mercedes: empezarán a vaciarla

El próximo sábado 30 de mayo se realizará el traslado total de imágenes, reliquias, mobiliario y objetos históricos del templo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La parroquia de Villa Mercedes, en Jáchal, será vaciada previo a su demolición.

La parroquia de Villa Mercedes, en Jáchal, será vaciada previo a su demolición.

La despedida ya comenzó. Después de décadas siendo el corazón espiritual, social y afectivo de la localidad jachallera Villa Mercedes, la histórica parroquia Nuestra Señora de las Mercedes iniciará el próximo sábado 30 de mayo uno de los capítulos más dolorosos de su historia: el vaciamiento total del templo antes de su demolición definitiva. Imágenes religiosas, reliquias, mobiliario antiguo y objetos cargados de memoria serán trasladados hacia otras capillas de la zona norte de Jáchal, en un operativo que para los vecinos representa mucho más que una simple mudanza. Será, en los hechos, el comienzo del adiós a un edificio que marcó generaciones enteras desde fines del siglo XIX y que hoy enfrenta un deterioro irreversible.

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La confirmación sobre las tareas llegó a través de un flyer difundido por la propia parroquia y fue ratificada públicamente por el sacerdote Gustavo Vaca, quien explicó que ya comenzaron los trabajos de desalojo integral del templo. “Hace unos días nos dispusimos, junto con el grupo de matrimonios cursillistas y el Consejo de Asuntos Económicos de la parroquia, al desalojo total del templo”, expresó el sacerdote según indicó el medio Actualidad Jachallera.

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Según detalló, el trabajo se realizará de manera coordinada con la Municipalidad de Jáchal, que aportará maquinaria y camiones para facilitar el traslado. “Tenemos una reunión con el intendente para organizar una colaboración mutua y poder desocupar completamente el edificio”, indicó.

El destino principal de los elementos será las capillas Nuestra Señora de Andacollo, en Tamberías, y San Isidro Labrador, dos templos que cuentan con espacio suficiente para resguardar el patrimonio religioso e histórico de Villa Mercedes mientras se define el futuro de la nueva iglesia.

“Villa Mercedes, como sede madre, tiene muchísima capacidad instalada en mobiliario, reliquias y antigüedades. Todo eso debe resguardarse e inventariarse muy bien”, sostuvo Vaca.

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La escena del próximo 30 de mayo tendrá además una fuerte carga simbólica y emocional. El sacerdote adelantó que los medios de comunicación serán invitados para documentar el operativo y generar un archivo visual que preserve parte de la memoria colectiva del pueblo. “Es un templo que no vamos a volver a ver nunca más”, expresó con visible emoción. “Creo que merece la pena un gran archivo histórico, fotográfico y audiovisual porque representa la historia sensible de la fe de toda una comunidad”.

Informes técnicos y una decisión irreversible hacia la demolición

La decisión de avanzar hacia la demolición del templo se tomó luego de múltiples estudios técnicos realizados por distintos organismos especializados. Entre ellos, informes elaborados por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan, el Ministerio de Infraestructura provincial, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y la Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad de Jáchal.

Todos coincidieron en el mismo diagnóstico: el edificio presenta daños estructurales irreversibles tanto en sus cimientos como en la estructura general, por lo que no existen condiciones seguras para una restauración.

El deterioro del templo se profundizó tras el terremoto del 18 de enero de 2021, que obligó al cierre total de la iglesia. Desde entonces, el paso del tiempo, las lluvias y los problemas de humedad agravaron aún más el estado de la construcción.

“La puerta principal prácticamente no se puede abrir por cómo ha cedido la estructura”, había explicado meses atrás el propio Gustavo Vaca Resa, al describir el avanzado asentamiento del edificio.

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La parroquia, construida en 1886, es considerada uno de los símbolos históricos y afectivos más importantes de Villa Mercedes. Durante generaciones fue escenario de bautismos, casamientos, celebraciones patronales y gran parte de la vida social y religiosa de la comunidad.

Según confirmó el sacerdote, durante el último mes finalmente se firmó el acta de colaboración mutua entre el Arzobispado de San Juan, el Ministerio de Infraestructura y el gobernador Marcelo Orrego para avanzar formalmente con la demolición.

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“Ese proceso, si Dios quiere, va a ser pronto porque ya estarían aceitados todos los mecanismos administrativos para que suceda”, aseguró. Además, indicó que en los próximos días podrían arribar funcionarios provinciales junto al director de Obras Menores para comenzar a coordinar la logística definitiva y la empresa que ejecutará la demolición. Hasta el momento no se confirmó qué firma estará a cargo de los trabajos.

Aunque el dolor por la pérdida del edificio histórico atraviesa a toda la comunidad, desde el Arzobispado y el Gobierno provincial ya proyectan la construcción de un nuevo templo en el mismo predio.

La intención es levantar una iglesia moderna y segura, adaptada a las actuales exigencias sismorresistentes, aunque todavía resta definir el financiamiento y las etapas de ejecución de la futura obra.

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Respecto a los tiempos para iniciar la demolición, Gustavo Vaca consideró que uno de los momentos más convenientes podría coincidir con las vacaciones de invierno, principalmente para reducir riesgos vinculados a la circulación vehicular y escolar en la zona.

“Sería la fecha más prudente porque hay menor movimiento de niños y porque estamos hablando de una arteria única en Villa Mercedes”, concluyó.

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