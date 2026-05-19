Nuevamente, apareció un puma suelto en la Quebrada de Zonda: el video

Un nuevo registro de un puma en la Quebrada de Zonda volvió a encender la atención en una zona muy transitada por deportistas y visitantes. El episodio se conoció en los últimos días y se suma a una seguidilla de avistamientos recientes en sectores bajos de la provincia.

Enorme susto Alarma por la aparición de un puma en un barrio privado

Naturaleza pura ¿El motivo por el que los pumas bajan a la Quebrada?, la particular foto que tomó un sanjuanino en el lugar

El animal fue filmado mientras caminaba por el sendero de los 7 caminos, en el límite entre los departamentos de Rivadavia y Zonda. En las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, se lo observa desplazándose con tranquilidad por un sector frecuentado por personas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2056832961677332810&partner=&hide_thread=false Nuevamente, apareció un puma suelto en la Quebrada de Zonda



Video gentileza: Los Cazadores de Noticias pic.twitter.com/lYpk0s8Ag8 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 19, 2026

El caso reaviva una preocupación que ya había tomado fuerza semanas atrás, cuando distintos registros mostraron la presencia de estos felinos en áreas cercanas a zonas urbanas y recreativas. En aquel momento, incluso se había planteado una posible explicación: la disponibilidad de presas en sectores más accesibles podría estar favoreciendo que los pumas desciendan de la montaña.

Según se había conocido a mediados de abril, la aparición de animales como vicuñas en zonas bajas podría ser uno de los factores que atrae a los depredadores. A esto se suma que la Quebrada de Zonda forma parte de un corredor biológico, lo que facilita el movimiento de fauna silvestre entre distintos ambientes.

En episodios anteriores, desde la Secretaría de Ambiente habían indicado que, ante cada aviso, se realizan recorridas para intentar detectar a los ejemplares y evaluar medidas, como el ahuyentamiento o la reubicación. Sin embargo, en varios casos solo se lograron identificar huellas, sin dar con el animal.

Por el momento no se informó si este nuevo avistamiento corresponde al mismo puma registrado en otras oportunidades.