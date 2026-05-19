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Rivadavia

Nuevamente, apareció un puma suelto en la Quebrada de Zonda: el video

El felino fue filmado en el sendero de los 7 caminos, en el límite entre Rivadavia y Zonda, en una zona muy concurrida por deportistas. El registro se conoció en los últimos días y se suma a una seguidilla de avistamientos recientes en sectores bajos. Crece la atención por la reiterada presencia de estos animales cerca de áreas transitadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un nuevo registro de un puma en la Quebrada de Zonda volvió a encender la atención en una zona muy transitada por deportistas y visitantes. El episodio se conoció en los últimos días y se suma a una seguidilla de avistamientos recientes en sectores bajos de la provincia.

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El animal fue filmado mientras caminaba por el sendero de los 7 caminos, en el límite entre los departamentos de Rivadavia y Zonda. En las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, se lo observa desplazándose con tranquilidad por un sector frecuentado por personas.

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El caso reaviva una preocupación que ya había tomado fuerza semanas atrás, cuando distintos registros mostraron la presencia de estos felinos en áreas cercanas a zonas urbanas y recreativas. En aquel momento, incluso se había planteado una posible explicación: la disponibilidad de presas en sectores más accesibles podría estar favoreciendo que los pumas desciendan de la montaña.

Según se había conocido a mediados de abril, la aparición de animales como vicuñas en zonas bajas podría ser uno de los factores que atrae a los depredadores. A esto se suma que la Quebrada de Zonda forma parte de un corredor biológico, lo que facilita el movimiento de fauna silvestre entre distintos ambientes.

En episodios anteriores, desde la Secretaría de Ambiente habían indicado que, ante cada aviso, se realizan recorridas para intentar detectar a los ejemplares y evaluar medidas, como el ahuyentamiento o la reubicación. Sin embargo, en varios casos solo se lograron identificar huellas, sin dar con el animal.

Por el momento no se informó si este nuevo avistamiento corresponde al mismo puma registrado en otras oportunidades.

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