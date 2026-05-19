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Un colchón, pañales, cubiertas y más: las imágenes de la suciedad que encontraron tras las inundaciones en Pocito

Los incidentes se registraron este martes por la mañana en la zona de Calle 6 y Vidart. El desborde de un canal de riego obligó a cortar el suministro y afectó a casas cercanas. Desde Hidráulica confirmaron que el problema se originó por la acumulación de residuos domiciliarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Según se pudo reconstruir, el problema se originó por una obstrucción en el sistema, específicamente en un sifón ubicado en la zona de Calle 6 y Vidart. Allí se formó un tapón que impidió el normal escurrimiento del agua y provocó el desborde.

De acuerdo a lo informado a este diario por el director de Hidráulica, José María Ginestar, el bloqueo estuvo compuesto por residuos de gran tamaño y desechos domiciliarios. Entre los elementos retirados se encontraron un colchón -que habría llegado desde el dique de Ullum-, cubiertas y pañales, entre otros.

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Para poder destrabar el sistema, personal del área debió cortar el suministro de agua de riego y esperar a que el canal se vaciara, lo que permitió ingresar y realizar las tareas de limpieza. El operativo se completó durante las primeras horas del día.

En paralelo, vecinos difundieron imágenes y videos en redes sociales en los que se observa el avance del agua por calles y veredas, e incluso intentos por liberar manualmente el paso del canal. Los sectores con mayor desnivel fueron los más afectados, ya que allí el agua se acumuló con mayor intensidad.

Apuntan a la acumulación de basura

Desde Hidráulica indicaron que este tipo de episodios está directamente vinculado a la presencia de residuos arrojados en los canales. Según explicó el funcionario, los elementos encontrados no provienen de largas distancias, sino que son depositados en la misma zona.

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En ese sentido, advirtió que estas prácticas generan obstrucciones que pueden derivar en desbordes en pocos minutos, afectando a vecinos cercanos.

Impacto y tareas realizadas

El corte de agua fue momentáneo y respondió a la necesidad de intervenir de manera inmediata en el lugar. Una vez despejado el sifón, el sistema volvió a operar con normalidad.

Si bien no se reportaron daños en fincas productivas, el episodio afectó principalmente a viviendas ubicadas en las inmediaciones del canal. Desde el organismo reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad para evitar arrojar residuos, ya que estas acciones terminan generando consecuencias directas en el funcionamiento del sistema de riego.

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