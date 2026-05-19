Semana de la olivicultura: una por una, el cronograma de actividades en San Juan

Con motivo de celebrar el Día Nacional de la Olivicultura, entre el 19 y el 24 de mayo se realizarán diferentes actividades pensadas para el disfrute de las familias sanjuaninas y los turistas que visiten la provincia durante el fin de semana largo.

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Durante toda la semana de la olivicultura se realizarán Catas Hedónicas en establecimientos hoteleros y gastronómicos. El objetivo de esta propuesta es introducir al consumidor en el reconocimiento de atributos de calidad, comparar perfiles sensoriales entre distintos Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) sanjuaninos, detectar preferencias de consumo mediante fichas hedónicas y educar al cliente en las diferencias entre un aceite fresco y uno deteriorado. Las catas serán conducidas por estudiantes avanzados y docentes de Sommelier de la Universidad Católica de Cuyo, junto a productores asociados a la Cámara Olivícola. Las catas se realizarán en los siguientes restaurantes: martes 19, de 11 a 15 horas, en Café Clapton, en Tucumán 230 sur, miércoles 20 y sábado 23, de 13 a 15 horas, en Palito Restó, que se encuentra en calle Entre Ríos 33 sur, Club Sirio Libanés, y jueves 21 y sábado 23, de 12 a 14 horas, en La Madeleine, Mitre 202 oeste.

Además, durante toda la semana de la olivicultura el ingreso a Establecimiento La Pocitana, ubicado en Ruta 40, entre Calle 13 y 14, será gratuito.

Del 21 al 23 de mayo, las cervezas que se sirvan en las cervecerías Oasis, Ancestral y Donata y en el restó Santa Margarita estarán acompañadas por aceitunas sanjuaninas. Esta iniciativa tiene como objetivo posicionar a este producto como un buen complemento para las reuniones sociales.

El jueves 21, la Casa de San Juan en Buenos Aires será sede una serie de actividades. De 16 a 18 horas se llevará a cabo un encuentro con miembros de la Federación Olivícola Argentina (FOA), autoridades provinciales y nacionales e integrantes de la Cámara Olivícola de San Juan. De 18 a 19 horas se invita al público en general a participar de las distintas exposiciones de productos de empresas olivícolas sanjuaninas y también a una cata dirigida. Finalmente, a las 19 horas se realizará la presentación del 15° Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva, que se llevará a cabo en San Juan del 1 al 6 de septiembre. Para esta presentación se contará con la actuación de Los Santos Ritos Gypsy Jazz Ensamble y un servicio de catering para los presentes.

El sábado 23 el Chalet Cantoni abrirá sus puertas de 18 a 22 horas para que los sanjuaninos y los turistas disfruten de una feria de productores de aceite de oliva virgen extra, aceitunas y otros productos típicos. Además, se realizarán catas dirigidas y se elaborará aceite de oliva en el lugar. La entrada es libre y gratuita y quienes asistan encontrarán propuestas gastronómicas y la música en vivo de Vibranova y dj Géminis

Además, en el marco de la semana de la olivicultura, la Universidad Católica de Cuyo, en colaboración con la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de San Juan (AEHGA) y la Cámara Olivícola de San Juan, presentan el Proyecto de Capacitación, Sensibilización y Activación del Uso del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) en San Juan: “AOVE Sanjuanino: Identidad, Calidad y Cultura en la Gastronomía”.

Este programa aspira a transformar al AOVE sanjuanino en un verdadero embajador gastronómico de la provincia, integrándolo a la experiencia turística, fortaleciendo el consumo local y consolidando una narrativa de calidad, origen y pertenencia que proyecte a San Juan como referente nacional en cultura olivícola aplicada a la gastronomía.

Las capacitaciones, dirigidas a docentes, estudiantes y personal del sector gastronómico-hotelero, tienen como objeto promover la formación de recursos humanos especializados capaces de identificar, utilizar, valorar y difundir las cualidades del AOVE de calidad, incentivando su incorporación en la gastronomía local y fomentando su consumo entre residentes y turistas.

FUENTE: Sí San Juan