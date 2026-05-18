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Educación superior

Un gremio de docentes universitarios confirmó un paro desde el 26 hasta el 30 de mayo

La federación nacional CONADU definió una nueva medida de fuerza en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En San Juan, el gremio SiDUNSJ se suma a la protesta que afectará las clases durante cinco días. En ADICUS aun no definen si se plegarán a la medida de fuerza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SiDUNSJ) confirmó su adhesión a la medida de fuerza nacional convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). De esta manera, se llevará a cabo un nuevo paro total de actividades en las universidades públicas de todo el país entre el martes 26 y el sábado 30 de mayo.

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La decisión de profundizar las medidas de fuerza fue resuelta durante el último plenario de secretarios y secretarias generales de CONADU. Según señalaron los representantes sindicales, la continuidad del plan de lucha responde a la falta de respuestas por parte del Ejecutivo nacional ante los reclamos del sector.

Desde los gremios docentes argumentan que, pese a la masiva manifestación social registrada el pasado 12 de mayo en defensa de la educación pública, el conflicto salarial y presupuestario se mantiene vigente. Las organizaciones sindicales denuncian que el gobierno nacional incumple los lineamientos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario.

A través de un comunicado firmado por la conducción de SiDUNSJ, el gremio sanjuanino manifestó un fuerte rechazo a las políticas oficiales hacia el sector de la educación superior. "El presidente de la Nación eligió a la universidad pública como enemigo y acá nos tienen, de pie, porque la vamos a defender con uñas y dientes", expresaron de manera categórica.

Sin embargo, ADICUS todavía no define si se plegará a la medida de fuerza, debido a que el miércoles participarán del plenario de la CONADU Histórica, donde se decidirán acciones a seguir.

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