Un gremio de docentes universitarios confirmó un paro desde el 26 hasta el 30 de mayo

El Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SiDUNSJ) confirmó su adhesión a la medida de fuerza nacional convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). De esta manera, se llevará a cabo un nuevo paro total de actividades en las universidades públicas de todo el país entre el martes 26 y el sábado 30 de mayo.

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La decisión de profundizar las medidas de fuerza fue resuelta durante el último plenario de secretarios y secretarias generales de CONADU. Según señalaron los representantes sindicales, la continuidad del plan de lucha responde a la falta de respuestas por parte del Ejecutivo nacional ante los reclamos del sector.

Desde los gremios docentes argumentan que, pese a la masiva manifestación social registrada el pasado 12 de mayo en defensa de la educación pública, el conflicto salarial y presupuestario se mantiene vigente. Las organizaciones sindicales denuncian que el gobierno nacional incumple los lineamientos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario.

A través de un comunicado firmado por la conducción de SiDUNSJ, el gremio sanjuanino manifestó un fuerte rechazo a las políticas oficiales hacia el sector de la educación superior. "El presidente de la Nación eligió a la universidad pública como enemigo y acá nos tienen, de pie, porque la vamos a defender con uñas y dientes", expresaron de manera categórica.

Sin embargo, ADICUS todavía no define si se plegará a la medida de fuerza, debido a que el miércoles participarán del plenario de la CONADU Histórica, donde se decidirán acciones a seguir.