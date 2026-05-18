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Capacitación

Treinta nuevas egresadas en innovación y liderazgo femenino para la industria provincial

La cohorte 2026 del Programa AWE San Juan presentó proyectos de alto impacto técnico en áreas como economía circular, transición energética y seguridad industrial, diseñados para resolver desafíos reales del sector productivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Durante esta semana culminó la tercera edición de la Academy for Women Entrepreneurs (AWE) en San Juan, un programa del Departamento de Estado de los EE.UU. que impulsa el liderazgo y el emprendimiento femenino a nivel global. Esta iniciativa, ejecutada junto a Fundación Vicuña, Fundación Apoderar y Vicuña Corp., consolidó un proceso formativo que permitió a 30 emprendedoras locales robustecer sus modelos de negocio y potenciar su desarrollo personal. El cierre oficial tuvo lugar con un acto de graduación en Santa Lucía, donde se destacaron soluciones innovadoras orientadas a la sostenibilidad y la eficiencia operativa dentro de la cadena de valor industrial y minera de la provincia.

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El programa, que ya tuvo sus ediciones previas en Iglesia (2023) y Jáchal (2024), se desarrolló entre marzo y mayo. La cohorte 2026 integró a perfiles vinculados a sectores estratégicos como tecnología, construcción, servicios profesionales y sustentabilidad, provenientes mayoritariamente de cámaras locales como UISJ, CASEMI, CAPRIMSA y residentes de distintos departamentos de la provincia de San Juan.El enfoque principal de esta edición estuvo puesto en la innovación aplicada a desafíos reales de la industria minera y energética. Para ello, las participantes conformaron equipos interdisciplinarios liderados por especialistas en ingeniería, biología y arquitectura, orientando sus propuestas hacia la sostenibilidad y la mejora de los indicadores de seguridad industrial.

Entre las soluciones presentadas destacan proyectos de economía circular y transición energética, como la fabricación de insumos a partir de plásticos reutilizados de campamentos y la creación de pellets de biomasa como alternativa a combustibles fósiles. También se desarrollaron propuestas enfocadas en el bienestar humano y la prevención, incluyendo sistemas de monitoreo biométrico en tiempo real para entornos de riesgo, el rediseño de campamentos bajo conceptos de neuroarquitectura y métodos biodegradables para la contención de derrames industriales utilizando recursos regionales.

Este tipo de programas, a través de esta colaboración público-privada, busca potenciar el rol de las mujeres en la cadena de valor industrial de San Juan, promoviendo proyectos que integran la eficiencia operativa con un impacto positivo en el entorno social y ambiental.

Marcos De la Iglesia, Gerente de Programas de Fundación Vicuña, comentó: “Es un gran orgullo para nosotros haber finalizado esta tercera cohorte del programa AWE en San Juan. Felicitamos a estas treinta empresarias que encararon con mucha pasión y un gran compromiso este proceso de formación, para seguir fortaleciendo sus capacidades de liderazgo y aprendiendo nuevas miradas innovadoras para el desarrollo y éxito de sus negocios”

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