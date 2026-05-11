San Juan apuesta a proveedores locales y grandes inversiones mientras espera la decisión de Vicuña

Juan Pablo Perea hizo un balance “histórico” de la Expo Minera y aseguró que San Juan ya empieza a sentir el impacto de las inversiones y el movimiento empresario alrededor del cobre.

La minería todavía no muestra camiones cargados de cobre saliendo de San Juan, pero ya empieza a mover otra cosa: empresas, inversiones, capacitaciones y expectativas. Ese fue uno de los principales mensajes que dejó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, tras el cierre de la Expo Minera, a la que calificó como “histórica” con la asistencia de más de 30.000 personas.

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La expectativa ahora está puesta en el megaproyecto de cobre Vicuña y en cómo los sanjuaninos pueden aprovechar el movimiento económico que viene.

El funcionario aseguró en declaraciones a Radio Sarmiento que la provincia atraviesa un momento clave y que cada vez más compañías quieren desembarcar en San Juan para prepararse ante el crecimiento que podría generar el desarrollo de grandes proyectos mineros, especialmente los vinculados al cobre.

“Es impresionante la cantidad de reuniones que tenemos con empresas que quieren venir a apostar a la provincia”, sostuvo Perea, quien remarcó que eso “se traduce en trabajo” para los sanjuaninos.

Proveedores locales y la chance de asociarse

Uno de los puntos que más destacó Perea fue el rol que podrían tener las empresas sanjuaninas en esta nueva etapa. El ministro sostuvo que la provincia ya cuenta con experiencia minera acumulada y que muchas firmas locales están en condiciones de crecer junto a las grandes inversiones internacionales.

“Los sanjuaninos ya tenemos el expertise y la experiencia”, afirmó. Y agregó que hoy existen posibilidades de asociarse con capitales más grandes para prestar servicios o ampliar negocios.

La idea del Gobierno es que el movimiento económico que genere la minería no quede solamente en las compañías multinacionales, sino que también alcance a empresas locales, comercios y trabajadores sanjuaninos.

En ese marco, Perea mencionó casos concretos de firmas internacionales como Finning y Sandvik, que ya se encuentran trabajando en San Juan y desarrollando tareas de formación y capacitación.

La gran expectativa: Vicuña

Mientras tanto, Perea admitió que gran parte de las miradas siguen puestas en Vicuña, el gigante proyecto de cobre impulsado por Lundin y BHP en el departamento de Iglesia. Perea explicó que el proyecto continúa avanzando técnicamente y que actualmente se espera una “decisión final de inversión”, un paso clave para definir el ritmo de desarrollo futuro.

Aunque aclaró que se trata de una instancia técnica y empresarial, en el sector minero hay expectativa porque una definición positiva podría acelerar inversiones millonarias y generar un fuerte impacto económico en San Juan durante los próximos años.

Una nueva ley para proveedores

Al hablar sobre la nueva norma que se diseña para los proveedores mineros, Perea reiteró que se trata de una Ley de Desarrollo Local Minero, porque no estará enfocada solamente en las empresas proveedoras, sino también en un esquema más amplio de crecimiento económico ligado al sector. “Es una ley que creo que va a ser superadora”, afirmó y dijo que la intención oficial es que el proyecto pueda tratarse en la Legislatura provincial durante este mismo mes de mayo, aunque no precisó fechas.

La señal internacional

Uno de los momentos que Perea destacó de la feria fue la apertura simbólica realizada desde San Juan, de la Bolsa de Toronto (TSX), uno de los mercados mineros más importantes del mundo. Según dijo el ministro, el acto realizado tuvo una convocatoria récord. “Ha sido el mayor acto de apertura en 170 años de historia de la bolsa, en cantidad de concurrentes”, aseguró.

El gesto fue leído por el Gobierno como una señal internacional de que San Juan empieza a posicionarse fuerte dentro del mapa minero global, especialmente por el potencial del cobre.

Una feria más cercana

Para el Gobierno provincial, la Expo Minera no solo dejó números altos de visitantes y reuniones empresariales. También buscó mostrar una imagen más amplia de la actividad, vinculada con la educación y la participación de las familias.

Perea explicó que uno de los objetivos fue sacar a la minería de un ámbito exclusivamente técnico o empresarial. “Le faltaba una pata a esa mesa, que es lo que el gobernador nos pide incisivamente: la educación y la familia”, señaló.

Por eso durante la feria hubo presencia de estudiantes, escuelas técnicas y actividades abiertas al público. La idea oficial fue mostrar que el desarrollo minero no se piensa solamente para las empresas, sino también como una oportunidad de futuro para las nuevas generaciones.