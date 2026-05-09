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Proyección internacional

Histórico: San Juan abrió la jornada de la Bolsa de Toronto y se consolida como epicentro de la minería argentina

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la apertura del mercado bursátil de Toronto en el marco de la Expo San Juan Minera 2026, en un hecho histórico que posiciona a la provincia en el centro de la escena financiera y minera internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un hecho de fuerte impacto institucional y proyección internacional, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó la ceremonia de apertura del mercado bursátil de Toronto (TSX), uno de los principales centros financieros mineros del mundo, en el marco de la Expo San Juan Minera 2026.

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La tradicional ceremonia “Ring the Bell: TSX Market Opening Ceremony” marcó el inicio oficial de la jornada bursátil canadiense y reunió a autoridades, empresarios, ejecutivos mineros, inversores y representantes del mercado de capitales internacional, en una escena que posicionó a San Juan en el centro de la agenda minera global.

La actividad contó con la participación de autoridades de TMX Group, operador del Toronto Stock Exchange y del TSX Venture Exchange, mercados reconocidos mundialmente por liderar el financiamiento de proyectos mineros y de desarrollo de recursos naturales.

La presencia de Orrego encabezando esta ceremonia representa un fuerte respaldo internacional al potencial productivo de San Juan y al proceso de crecimiento que atraviesa la provincia, que hoy concentra algunos de los proyectos de cobre y minería más importantes de la Argentina.

Además del valor simbólico de la apertura bursátil, el gesto refleja la creciente conexión entre San Juan y los grandes mercados internacionales de inversión, en un contexto donde la provincia busca consolidarse como un actor estratégico para el desarrollo minero sostenible, la generación de empleo y la llegada de capitales.

La repercusión del evento trascendió las fronteras argentinas y comenzó a replicarse en medios y plataformas internacionales vinculadas al mundo financiero y minero. Entre ellas, publicaciones y coberturas de BNN Bloomberg, uno de los medios económicos más influyentes de América del Norte, que reflejó la relevancia de la presencia de San Juan en la apertura del mercado canadiense.

La actividad se desarrolló ante una importante presencia de delegaciones nacionales e internacionales que participan de la Expo San Juan Minera 2026, el encuentro más relevante de la industria minera argentina, que reúne a gobiernos, empresas, cámaras empresarias, proveedores, inversores y referentes del sector de distintos países.

Con este hecho, San Juan fortalece su posicionamiento como uno de los principales destinos de inversión minera de América Latina y reafirma su protagonismo en una industria clave para el crecimiento económico, la transición energética y el desarrollo global.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Histórico: San Juan abrió la jornada de la Bolsa de Toronto y se consolida como epicentro de la minería argentina El gobernador Marcelo Orrego encabezó un hecho de alto impacto institucional al participar de la ceremonia de apertura del mercado bursátil de Toronto (TSX), uno de los centros financieros más importantes del mundo vinculados a la industria minera. La actividad se desarrolló en el marco de la Expo San Juan Minera 2026 y marcó el inicio de la jornada bursátil canadiense con la tradicional ceremonia “Ring the Bell”, que reunió a autoridades, empresarios e inversores internacionales. La presencia de San Juan en este escenario global refuerza el posicionamiento de la provincia como un actor clave en el desarrollo minero y la atracción de inversiones, especialmente en proyectos de cobre. El gesto fue interpretado como un fuerte respaldo al potencial productivo local y al vínculo creciente con los mercados internacionales de capital, en un contexto donde la provincia busca consolidarse como referente en minería sostenible, generación de empleo y llegada de inversiones estratégicas. Los detalles en www.tiempodesanjuan.com"
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