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El clima

Fin de semana invernal en San Juan: el frente frío se hace sentir con ráfagas y baja sensación térmica

El alerta amarilla continua activo. Se espera una madrugada de sábado muy ventosa y una temperatura mínima de 4°C.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El clima en San Juan presenta un cambio drástico tras el paso del viento Zonda registrado el miércoles. En coincidencia con los pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes cierra con condiciones sumamente ventosas debido al ingreso de un frente frío desde el sector sur.

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Para lo que resta del viernes, el SMN ha emitido una alerta amarilla por vientos fuertes. Se espera que el fenómeno incremente su intensidad hacia la noche, con ráfagas que podrían oscilar entre los 70 y 78 kilómetros por hora en diversos sectores de la provincia.

El sábado comenzará bajo condiciones climáticas difíciles. La madrugada será la franja más complicada, con vientos del sur y ráfagas de hasta 59 km/h que generarán una baja sensación térmica.

Para el resto de la jornada sabatina, se espera una mínima de 4°C y una máxima que no superará los 12°C o 13°C. E

En la mañana el cielo estará parcialmente nublado y el viento sur persistirá, aunque con menor intensidad que en las primeras horas.

Para la tarde noche se prevé una mejora relativa con cielo algo nublado. El viento rotará hacia el sector noroeste y luego al norte hacia la noche, momento en el que la temperatura descenderá hasta los 7°C aproximadamente.

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