¡Que viva el amor!: los sanjuaninos Natalia Pelleritti y Martín Rodríguez blanquearon romance

Las redes sociales nos dieron tremenda noticia este viernes, al confirmarse la relación de dos actores sanjuaninos que viven en Buenos Aires y se demostraron su amor. Se trata de Natalia Pelleritti , ex Reina Nacional del Sol, actriz y ahora radicada en CABA que se mostró muy feliz junto a Martín Rodríguez . Este último, cobró relevancia tras ponerse en la piel de Jorge Rivi Ayala, en la serie de Netflix Griselda y como guardiacárcel en "En el barro".

La exreina compartió un emotivo video donde se la puede ver junto al actor compartiendo viajes, risas, comidas y bailes tanto en San Juan como en Buenos Aires. "Feliz cumpleaños Amor ‍ Te deseo una vida de sueños cumplidos, y de momentos que te llenen el alma de alegría, paz , disfrute, cine, teatro y muchos brindis", escribió Pellerritti junto al video.

Para muchos de sus seguidores fue una grata sorpresa, mientras que otros que ya sabían algo de lo que pasaba entre los sanjuaninos, felicitaron a la parejita.

Mirá el posteo de Nati Pelleritti y Martín Rodríguez: