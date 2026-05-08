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¡Que viva el amor!: los sanjuaninos Natalia Pelleritti y Martín Rodríguez blanquearon romance

La actriz publicó un emotivo video y confirmó la noticia más esperada. Los dos actores sanjuaninos triunfan en Buenos Aires y, además, encontraron el amor. ¿Para cuándo los confites?

Por Redacción Tiempo de San Juan
ChatGPT Image 8 may 2026, 01_45_47 p.m.

Las redes sociales nos dieron tremenda noticia este viernes, al confirmarse la relación de dos actores sanjuaninos que viven en Buenos Aires y se demostraron su amor. Se trata de Natalia Pelleritti, ex Reina Nacional del Sol, actriz y ahora radicada en CABA que se mostró muy feliz junto a Martín Rodríguez. Este último, cobró relevancia tras ponerse en la piel de Jorge Rivi Ayala, en la serie de Netflix Griselda y como guardiacárcel en "En el barro".

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La exreina compartió un emotivo video donde se la puede ver junto al actor compartiendo viajes, risas, comidas y bailes tanto en San Juan como en Buenos Aires. "Feliz cumpleaños Amor ‍ Te deseo una vida de sueños cumplidos, y de momentos que te llenen el alma de alegría, paz , disfrute, cine, teatro y muchos brindis", escribió Pellerritti junto al video.

Para muchos de sus seguidores fue una grata sorpresa, mientras que otros que ya sabían algo de lo que pasaba entre los sanjuaninos, felicitaron a la parejita.

Mirá el posteo de Nati Pelleritti y Martín Rodríguez:

Embed - Natalia Pelleritti / Actriz on Instagram: "Feliz cumpleaños Amor Te deseo una vida de sueños cumplidos, y de momentos que te llenen el alma de alegría, paz , disfrute, cine, teatro y muchos brindis Te elijo todos los días, que lindo es quererte en este viaje x el universo … Ti Amo gordito Felicitatssss !!!!!"
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