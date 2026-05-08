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El economista Claudio Zuchovicki, tras reunirse con Orrego: "Valoro el protagonismo internacional que está tomando Argentina, especialmente San Juan"

Se trata de un referente en el mercado de capitales y reconocido por su labor didáctica en finanzas, que llegó a la provincia para dar una charla. Estuvo reunido con el Gobernador de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El reconocido economista Claudio Zuchovicki, llegó a la provincia de San Juan para dar una charla y se reunió con el gobernador Marcelo Orrego, poco después que medios internacionales se hicieran eco del momento exacto en que el mandatario sanjuanino, en un hecho histórico, activara la campana que marcó la apertura del mercado bursátil de Toronto en la Expo San Juan Minera 2026.

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En este contexto, que fue tema de conversación del mandatario, el economista dijo que “me pareció muy importante, pero muy importante, porque salir en los diarios globales implica ocupar un lugar que Argentina nunca tendría que haber dejado de ocupar. Y San Juan fue el centro. Fue protagonista en el mundo”. Dijo que es también plantar una bandera en la bolsa internacional.

Agregó además que le tocó ir a la Argentina Week (EEUU), representando al sector financiero y pudo observar de primera mano la importancia de lo que se está gestando en el ámbito minero: “Voy a contar una anécdota, nadie se enteró que fui, porque a nadie le importó las finanzas. No conseguí lugar en el panel de minería. Lo que querían los inversores de energía, agro, tecnología y minería, era sentarse con los gobernadores (Orrego fue parte de la comitiva). Es la primera vez en mis 40 años dentro del mercado que vi que hablaban a 20 años. En finanzas hablamos a 20 minutos. Entonces, me fui muy contento por el protagonismo que tiene hoy el país en tiene recursos naturales”.

En relación a San Juan, “me parece fantástico que la minería es sustentable en cuanto a que reemplaza a energías contaminantes. En la provincia tenés muchas cosas además, como el pistacho. Lo importante es que se derrame en educación y en la sociedad que habita la zona de influencia minera”.

Dijo además que hoy el mundo mira a la minería porque muchas cosas cotidianas como tener un teléfono o la reconversión energética. El mundo cambió en la última década, y esto es la revolución minera.

“Veo a San Juan con una oportunidad enorme, y la tienen que aprovechar”, concluyó.

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