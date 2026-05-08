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Conoció el fuerte viento sanjuanino y se llevó una sorpresa: mirá qué pasó

El episodio ocurrió durante los días de fuertes ráfagas y generó repercusión en redes sociales. Además del impacto del video, entre los usuarios surgió un debate sobre si se trató de viento Sur o Zonda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una turista que visitó San Juan durante los últimos días compartió en TikTok el inesperado momento que vivió en pleno microcentro, cuando un fuerte viento provocó la caída de una importante rama sobre un vehículo estacionado. El episodio quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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La usuaria de TikTok romeroreflex relató que estaba conociendo el clima característico de la provincia cuando ocurrió el hecho. Según mostró en las imágenes, tras sentir el ingreso de un frente frío y los intensos vientos, observó desde la puerta de un conocido hotel ubicado sobre calle Laprida cómo una pesada rama cayó sobre un utilitario que se encontraba estacionado en la calle.

Después del impacto, la joven también filmó la intervención de personal de Bomberos, que trabajó en la zona en medio de distintos operativos vinculados al fuerte viento que se registró en la provincia.

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El video acumuló casi 3 mil “me gusta” y cientos de comentarios de usuarios que reaccionaron tanto al episodio como a la experiencia climática de la visitante. Incluso, entre los internautas se abrió un debate respecto al tipo de viento que se registraba en ese momento.

Mientras la tiktoker aseguró que se trataba de viento Sur, varios usuarios le corrigieron que, por las características del fenómeno, en realidad podría haber sido viento Zonda. Entre los mensajes, uno de los comentarios más destacados expresó: “Bienvenida a San Juan, perdón por tan mal recibimiento con ese viento horrible”.

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