Un sanjuanino ganó casi $10.000.000 por jugar al Quini 6

Un sanjuanino se quedó con un premio de casi $10.000.000 del Quini 6.

Una jugada del Quini 6 volvió a dejar a un apostador sanjuanino en el centro de la atención. En el último sorteo, una combinación estuvo muy cerca de convertirse en un premio mayor y terminó cambiando la suerte de un participante de la provincia, que se quedó con un premio de casi $10.000.000.

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El hecho ocurrió en el sorteo número 3371 del Quini 6, realizado el 6 de mayo, donde un jugador de San Juan resultó ganador en la modalidad “Siempre Sale”. Si bien no logró el pleno de aciertos, consiguió cinco coincidencias que le permitieron acceder a un importante premio en efectivo.

La combinación favorecida estuvo integrada por los números 00, 05, 07, 30 y 40, quedando a un solo acierto del total, ya que el número 25 no formó parte de su jugada.

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Según informó la Caja de Acción Social, organismo encargado de la difusión oficial de los resultados, el monto obtenido asciende a $9.298.203. El ganador dispone de plazo hasta el 21 de mayo de 2026 para presentarse a cobrar el premio, cumpliendo con los procedimientos establecidos.