viernes 8 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Juegos de azar

Un sanjuanino ganó casi $10.000.000 por jugar al Quini 6

Acertó cinco números en el Siempre Sale y se llevó un importante premio que deberá cobrar antes del 21 de mayo de 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino se quedó con un premio de casi $10.000.000 del Quini 6.

Un sanjuanino se quedó con un premio de casi $10.000.000 del Quini 6.

Una jugada del Quini 6 volvió a dejar a un apostador sanjuanino en el centro de la atención. En el último sorteo, una combinación estuvo muy cerca de convertirse en un premio mayor y terminó cambiando la suerte de un participante de la provincia, que se quedó con un premio de casi $10.000.000.

Lee además
Imagen ilustrativa
Estafa

Un jubilado sanjuanino fue a cobrar y se encontró con una deuda de $5.000.000 que desconocía
El sanjuanino condenado por el abuso de su hija. Aclaración: se cubre su rostro para proteger la identidad de la víctima.
Tribunales

Condenaron a 14 años de prisión a un sanjuanino por violar a su hija en varias ocasiones

El hecho ocurrió en el sorteo número 3371 del Quini 6, realizado el 6 de mayo, donde un jugador de San Juan resultó ganador en la modalidad “Siempre Sale”. Si bien no logró el pleno de aciertos, consiguió cinco coincidencias que le permitieron acceder a un importante premio en efectivo.

La combinación favorecida estuvo integrada por los números 00, 05, 07, 30 y 40, quedando a un solo acierto del total, ya que el número 25 no formó parte de su jugada.

image

Según informó la Caja de Acción Social, organismo encargado de la difusión oficial de los resultados, el monto obtenido asciende a $9.298.203. El ganador dispone de plazo hasta el 21 de mayo de 2026 para presentarse a cobrar el premio, cumpliendo con los procedimientos establecidos.

Temas
Seguí leyendo

El "sí, quiero" le gana terreno a la convivencia en el registro civil sanjuanino

Una obra sanjuanina llega a la Feria del Libro de Buenos Aires con una interpelación mundial

Un sanjuanino denunció que le vendieron un auto en mal estado, reclamó la plata y lo amenazaron de muerte

Usando inteligencia artificial, un científico sanjuanino diseñó un robot único para controlar plagas

Harán una marcha para pedir justicia por Tiziano, el adolescente que murió ahogado tras caer al canal Benavídez

Naturgy informó que el Zonda del miércoles fue el más devastador de los últimos 18 años y dejó a más de 50 mil usuarios sin luz

Puentes en Mogna: licitan el segundo cruce sobre el río La Quebrada y se acerca el desarrollo de la obra

Afirman que hubo demoras en la salida de los colectivos de la Red Tulum este viernes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Después del viento Zonda hay alerta por viento Sur en San Juan.
No de nuevo...

Otra vez, alerta meteorológica en San Juan, ahora por viento Sur: qué zonas serán las más afectadas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Violento ataque callejero

Una kinesióloga fue arrastrada en una vereda céntrica por un motochorro que le robó la cartera

Después del viento Zonda hay alerta por viento Sur en San Juan.
No de nuevo...

Otra vez, alerta meteorológica en San Juan, ahora por viento Sur: qué zonas serán las más afectadas

A la izquierda captura del video antes del impacto. A la recha, el juez de Faltas Enrique Mattar. Foto: Tiempo de San Juan
Exclusivo

Mirá el video del choque que protagonizó el juez de Faltas Enrique Mattar en Capital

Por la explotación sexual de 37 mujeres, el abogado sanjuanino acusado de trata podría afrontar una fuerte condena
Justicia Federal

Por la explotación sexual de 37 mujeres, el abogado sanjuanino acusado de trata podría afrontar una fuerte condena

La oficina de calle Mendoza, en el centro sanjuanino, permanece cerrada momentáneamente, señalaron.
Posible fraude

La financiera denunciada por la presunta megaestafa de $2.800.000.000 adjudica el conflicto al cierre de una mina

Te Puede Interesar

Karina Milei recibió un presente de manos de Roberto Cacciola durante la cena por el Día de la Minería organizada por CAEM en San Juan. La secretaria General de la Presidencia mantuvo un perfil bajo, en una noche atravesada por fuertes medidas de seguridad.
Día de la Minería en San Juan

Qué se habló en la cena minera más importante: entre roscas, rock y un operativo de seguridad pocas veces visto

Por Elizabeth Pérez
La Caja de Acción Social de San Juan prepara un nuevo remate de vehículos. 
Oportunidad

San Juan remata flota de vehículos: hay camionetas Toyota, Ford y Jeep

Naturgy informó que el Zonda del miércoles fue el más devastador de los últimos 18 años y dejó a más de 50 mil usuarios sin luz
Temporal histórico

Naturgy informó que el Zonda del miércoles fue el más devastador de los últimos 18 años y dejó a más de 50 mil usuarios sin luz

Harán una marcha para pedir justicia por Tiziano, el adolescente que murió ahogado tras caer al canal Benavídez
Convocatoria

Harán una marcha para pedir justicia por Tiziano, el adolescente que murió ahogado tras caer al canal Benavídez

Eduardo Javier Beucher. Foto Facebook
Tragedia vial

Muere un motociclista cordobés tras un choque en Caucete el pasado 1 de mayo