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Presunta estafa

Un sanjuanino denunció que le vendieron un auto en mal estado, reclamó la plata y lo amenazaron de muerte

Así lo denunció un hombre, quien aseguró que entregó una moto y dólares por ese vehículo. Contó que el coche no funciona y el dueño no quiere devolverle el dinero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

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Un hombre de Rawson compró su primer auto y terminó metido en un verdadero problema. Hizo negocio con un particular que le vendió un coche en mal estado y, cuando le reclamó la moto y el dinero entregados, recibió como respuesta una amenaza de muerte.

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La denuncia fue radicada el fin de semana último en la Seccional 2da de Concepción y, en principio, se trataría de un caso de estafa. El damnificado es un trabajador de 41 años, de apellido Toro, quien manifestó que días atrás se contactó con un tal Salinas, quien le ofreció a la venta un Volkswagen Gol Country, señalaron fuentes del caso a TIEMPO DE SAN JUAN.

El auto arrancaba y pensó que estaba en condiciones. Fue así que concretaron el trato. Toro le pagó con una moto Zanella RX 150cc y 300 dólares, mientras que la otra persona le entregó el coche. El problema surgió después, cuando notó que el vehículo se encontraba en mal estado y no funcionaba bien.

El denunciante relató en la Policía que, a raíz de ese inconveniente, se comunicó con Salinas para reclamarle. En un primer momento, el vendedor se comprometió a devolverle lo entregado o a darle otro auto. Sin embargo, con el paso de los días no cumplió con lo acordado.

Según consta en la exposición, lejos de dar una solución, el acusado reaccionó de forma violenta ante la insistencia del comprador. Siempre de acuerdo a la denuncia, le envió un mensaje a través de WhatsApp en el que lo amenazó de muerte, lo que agravó aún más la situación y por ese motivo recurrió a la Policía.

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