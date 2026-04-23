Extraditaron desde Chile a un reconocido empresario sanjuanino acusado de abuso sexual

La Policía local informó este jueves que Julio Omar Calivar, un empresario sanjuanino acusado de abuso sexual , fue trasladado a San Juan el martes último tras ser extraditado desde Santiago de Chile, donde había sido detenido luego de permanecer prófugo desde 2019. El operativo incluyó su paso por Mendoza y el posterior traslado bajo custodia policial hasta territorio sanjuanino, en el marco de una causa que investiga delitos contra una menor de edad y dos familiares.

Según indicaron fuentes del caso, el traslado se concretó desde Santiago de Chile hasta Mendoza y, desde allí, el imputado fue llevado a San Juan bajo custodia de efectivos policiales. Sobre él pesan denuncias por abuso sexual y violación que involucran a una menor de edad y a dos familiares.

Calivar había desaparecido en abril de 2019, poco después de que se radicara la primera denuncia en su contra. A partir de entonces, fue declarado prófugo y comenzó una intensa búsqueda que incluso incluyó un pedido de captura internacional a través de Interpol. Los investigadores sospechaban desde un principio que había logrado cruzar la cordillera y refugiarse en territorio chileno, hipótesis que finalmente se confirmó con su reciente detención en ese país.

Las denuncias y la causa judicial

La causa inicial estuvo vinculada al presunto abuso de una niña de 12 años, hecho que derivó en la intervención del entonces Quinto Juzgado de Instrucción. Con el correr de los meses, se sumaron otras dos denuncias: ambas realizadas desde el entorno familiar del acusado, quienes lo señalaron por episodios similares.

Uno de los testimonios más delicados sostiene que uno de los hijos de las denunciantes habría sido concebido como consecuencia de una violación atribuida al empresario. Estas presentaciones ampliaron el expediente, que con el paso del tiempo fue reorganizado dentro del sistema judicial y actualmente se encuentra bajo la órbita de la Unidad Conclusiva de Causas.

La fuga y el rol de su entorno

En paralelo a la investigación principal, la Justicia también avanzó sobre el entorno más cercano de Calivar. En 2019, su hija y su yerno fueron detenidos acusados de haber colaborado en su huida. Ambos fueron imputados por encubrimiento agravado, bajo la sospecha de haber facilitado su salida del país.

De acuerdo con la reconstrucción realizada en aquel momento, el empresario cruzó hacia Chile a través del paso internacional Cristo Redentor, en Mendoza, acompañado por su hija, su yerno y su nieto. Los registros migratorios confirmaron el egreso conjunto, pero también evidenciaron que solo los acompañantes regresaron a la Argentina, lo que reforzó la hipótesis de una fuga planificada.

Durante los allanamientos realizados en ese contexto, se secuestraron dispositivos electrónicos en busca de pistas sobre su paradero.