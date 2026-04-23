La llegada de Miniso a la Argentina tuvo este jueves una postal que ya se volvió habitual con grandes marcas internacionales : filas interminables, expectativa y una fuerte presencia de jóvenes. La apertura del primer local oficial en la peatonal Florida, en Buenos Aires, generó un verdadero fenómeno que reavivó una pregunta en el interior del país: ¿puede replicarse en San Juan ?

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En ese contexto, referentes del comercio sanjuanino reconocen que, por ahora, el foco de la marca está puesto exclusivamente en Buenos Aires. “Están instalando sus primeras tiendas allí. Es muy probable que, por la relevancia comercial de la provincia, en el futuro se instalen en algún punto de alto tránsito, como centros comerciales de San Juan”, señalaron.

Sin embargo, también aclararon que no hay indicios concretos de desembarco en el corto plazo: no se registran obras en marcha ni anuncios oficiales vinculados a la provincia.

El boom en Buenos Aires

Desde la madrugada, cientos de personas comenzaron a concentrarse en la peatonal porteña. Para el mediodía, cuando finalmente se abrieron las puertas, la fila ya alcanzaba las cinco cuadras. Muchos llegaron vestidos de rojo -el color insignia de la marca- y otros incluso caracterizados como personajes de animé, en línea con el perfil joven que sigue a la firma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2047401095656288558&partner=&hide_thread=false Furor por una tienda con estética japonesa que planea tener 100 locales en Argentina: ¿llega a San Juan? pic.twitter.com/egYEbiKIsm — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 23, 2026

El evento combinó promociones, premios y juegos dentro del local. Las primeras 200 personas en cumplir ciertas consignas recibieron obsequios, mientras que otros participaron de dinámicas como el “minuto ganador”, que les permitía recorrer la tienda y llevarse productos en apenas 60 segundos. Todo, en un clima festivo que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

Un plan ambicioso en el país

El desembarco no es aislado. La compañía anunció una inversión de 50 millones de dólares para desplegar un plan de expansión que contempla la apertura de 100 locales en los próximos cinco años, con la generación de entre 800 y 1.000 empleos directos.

Fundada en 2013 en Guangzhou, China, la marca logró posicionarse globalmente con una propuesta de diseño “japonés” aplicada a productos de uso cotidiano. Hoy tiene presencia en más de 100 países y miles de tiendas, con fuerte llegada al público joven.

La estrategia en Argentina incluye locales a la calle, shoppings y espacios de alto tránsito como aeropuertos. De hecho, ya está en marcha la segunda apertura en el shopping DOT Baires, que funcionará como tienda insignia.

Cuando Tiempo visitó Miniso en La Serena

Con el equipo de Tiempo de San Juan recorriendo La Serena en pleno verano, una parada llamó especialmente la atención: una tienda de Miniso en el Vivo Mall de Coquimbo que, desde la entrada, atrapaba por su estética colorida, ordenada y cargada de detalles. Entre góndolas repletas de productos, el local se presentaba como un universo pensado para el disfrute, con fuerte presencia de artículos de belleza, cuidado personal y objetos “cute” a precios accesibles.

Pero la experiencia iba más allá de las cremas o el maquillaje. Peluches, tazas, termos, mochilas y artículos de librería convivían con personajes icónicos que despertaban nostalgia y fanatismo: desde Hello Kitty hasta Stitch, pasando por figuras inspiradas en mundos animados que atraviesan generaciones. El resultado era claro: un recorrido que transformaba una compra simple en un paseo, y que ayudaba a entender por qué la marca se volvió un imán para jóvenes y turistas.