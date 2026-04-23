jueves 23 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comercio

Furor por una tienda con estética japonesa que planea tener 100 locales en Argentina: ¿llega a San Juan?

El desembarco generó largas filas y alto impacto entre jóvenes en Buenos Aires. En el sector comercial local aseguran que la provincia está en el radar, pero descartan avances concretos por ahora.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La llegada de Miniso a la Argentina tuvo este jueves una postal que ya se volvió habitual con grandes marcas internacionales: filas interminables, expectativa y una fuerte presencia de jóvenes. La apertura del primer local oficial en la peatonal Florida, en Buenos Aires, generó un verdadero fenómeno que reavivó una pregunta en el interior del país: ¿puede replicarse en San Juan?

Lee además
Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Comercio

Fuerte crecimiento de negocios "made in China": desde el 2024 se multiplicaron en un 400%, repartidos en Capital y Rawson
En San Juan, los bancos con mayor manejo de efectivo absorberían la demanda y evitarían faltantes durante la jornada de paro, aseguraron desde La Bancaria.
El próximo lunes 27

Paro bancario en todo el país: dicen que San Juan no sentirá el impacto

En ese contexto, referentes del comercio sanjuanino reconocen que, por ahora, el foco de la marca está puesto exclusivamente en Buenos Aires. “Están instalando sus primeras tiendas allí. Es muy probable que, por la relevancia comercial de la provincia, en el futuro se instalen en algún punto de alto tránsito, como centros comerciales de San Juan”, señalaron.

Sin embargo, también aclararon que no hay indicios concretos de desembarco en el corto plazo: no se registran obras en marcha ni anuncios oficiales vinculados a la provincia.

El boom en Buenos Aires

Desde la madrugada, cientos de personas comenzaron a concentrarse en la peatonal porteña. Para el mediodía, cuando finalmente se abrieron las puertas, la fila ya alcanzaba las cinco cuadras. Muchos llegaron vestidos de rojo -el color insignia de la marca- y otros incluso caracterizados como personajes de animé, en línea con el perfil joven que sigue a la firma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2047401095656288558&partner=&hide_thread=false

El evento combinó promociones, premios y juegos dentro del local. Las primeras 200 personas en cumplir ciertas consignas recibieron obsequios, mientras que otros participaron de dinámicas como el “minuto ganador”, que les permitía recorrer la tienda y llevarse productos en apenas 60 segundos. Todo, en un clima festivo que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

Un plan ambicioso en el país

El desembarco no es aislado. La compañía anunció una inversión de 50 millones de dólares para desplegar un plan de expansión que contempla la apertura de 100 locales en los próximos cinco años, con la generación de entre 800 y 1.000 empleos directos.

Fundada en 2013 en Guangzhou, China, la marca logró posicionarse globalmente con una propuesta de diseño “japonés” aplicada a productos de uso cotidiano. Hoy tiene presencia en más de 100 países y miles de tiendas, con fuerte llegada al público joven.

La estrategia en Argentina incluye locales a la calle, shoppings y espacios de alto tránsito como aeropuertos. De hecho, ya está en marcha la segunda apertura en el shopping DOT Baires, que funcionará como tienda insignia.

Cuando Tiempo visitó Miniso en La Serena

Con el equipo de Tiempo de San Juan recorriendo La Serena en pleno verano, una parada llamó especialmente la atención: una tienda de Miniso en el Vivo Mall de Coquimbo que, desde la entrada, atrapaba por su estética colorida, ordenada y cargada de detalles. Entre góndolas repletas de productos, el local se presentaba como un universo pensado para el disfrute, con fuerte presencia de artículos de belleza, cuidado personal y objetos “cute” a precios accesibles.

Pero la experiencia iba más allá de las cremas o el maquillaje. Peluches, tazas, termos, mochilas y artículos de librería convivían con personajes icónicos que despertaban nostalgia y fanatismo: desde Hello Kitty hasta Stitch, pasando por figuras inspiradas en mundos animados que atraviesan generaciones. El resultado era claro: un recorrido que transformaba una compra simple en un paseo, y que ayudaba a entender por qué la marca se volvió un imán para jóvenes y turistas.

Embed - El paraíso de las girls, el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas

Temas
Seguí leyendo

Anticipan que la industria frenó su caída interanual en marzo tras ocho meses en retroceso

Los vuelos del viernes podrían demorarse por el apagón meteorológico inédito

Para una consultora local, los sueldos de los empleados públicos superan la inflación en San Juan

Industria en San Juan: el diagnóstico del sector y la esperanza en dos motores económicos

Las compras de argentinos al exterior siguen batiendo récords

Nutrida misión de la Unión Europea llega a San Juan: foco en minería, inversiones y desarrollo

Programa "Cuentas Claras": capacitan a 500 docentes sanjuaninos

Con la histórica fábrica de puloveres en crisis, qué pasa con los locales de Mauro Sergio en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El sueldo de los empleados públicos promedio en San Juan alcanzó en marzo los $1,69 millones y, según el informe, recuperó poder de compra frente a la inflación.
Informe de Fundeg

Para una consultora local, los sueldos de los empleados públicos superan la inflación en San Juan

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

El conocido oftalmólogo sanjuanino condenado por abusador fue víctima de una estafa de $1.500.000
Otra vez es noticia

El conocido oftalmólogo sanjuanino condenado por abusador fue víctima de una estafa de $1.500.000

Las gaseosas incautadas en agosto de 2024 durante el procedimiento en el que detuvieron a los policías.
Inesperado fallo judicial

Revocaron la condena contra el policía de Jáchal acusado de coimear gaseosas en 2024 y lo absolvieron

El negocio que fue escenario del robo está situado en calle San Lorenzo, cerca de Colón, en Santa Lucía.
Golpe boquetero

Abrieron un hueco en una distribuidora de Santa Lucía y robaron un botín en fernet y otras bebidas

Persecución, choque y un fallido escape de dos ladrones por el Canal Benavídez
Película en Chimbas

Persecución, choque y un fallido escape de dos ladrones por el Canal Benavídez

Albardón: intentaron robarle la bici a un menor, un vecino los persiguió y terminaron presos
Persecución

Albardón: intentaron robarle la bici a un menor, un vecino los persiguió y terminaron presos

Te Puede Interesar

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan
Trabajo

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Prestamista al que golpearon de un ladrillazo en Chimbas: el agresor seguirá preso a pesar de la insistencia de la defensa
Judiciales

Prestamista al que golpearon de un ladrillazo en Chimbas: el agresor seguirá preso a pesar de la insistencia de la defensa

Picón y Jaime presentaron un proyecto en rechazo a Quintela por el desconocimiento de los limites territoriales de San Juan
Congreso

Picón y Jaime presentaron un proyecto en rechazo a Quintela por el desconocimiento de los limites territoriales de San Juan

Boca intentará seguir con su racha positiva frente a Defensa y Justicia
Torneo Apertura

Boca busca meterse en playoffs en su visita a Defensa y Justicia: formaciones y dónde verlo

OSECAC en crisis: el SEC se hace cargo de anestesias para no frenar cirugías
Sistema de salud

OSECAC en crisis: el SEC se hace cargo de anestesias para no frenar cirugías