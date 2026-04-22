Programa "Cuentas Claras": capacitan a 500 docentes sanjuaninos

El Ministerio de Educación , en articulación con el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda , inició la etapa 2026 del programa de alfabetización financiera “Cuentas Claras” con el desarrollo de los módulos restantes de la formación docente, que comienza este miércoles 22 de abril y se extenderán hasta junio.

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Educación Cómo se implementará en San Juan el innovador programa "Cuentas Claras", que lleva la educación financiera a las aulas

La propuesta, que comenzó en noviembre de 2025 y cuenta con 500 docentes inscriptos, continuará bajo modalidad presencial en el horario de 8 a 13, dando continuidad a una iniciativa que busca incorporar la alfabetización financiera en el sistema educativo sanjuanino.

El cronograma previsto para esta etapa es el siguiente:

Miércoles 22 de abril: Módulo 2

Miércoles 29 de abril: Módulo 3

Viernes 22 de mayo: Módulo 5

Miércoles 27 de mayo: Módulo 6

Miércoles 10 de junio: Módulo 4 (cierre)

El programa “Cuentas Claras” forma parte de una línea de trabajo que promueve la enseñanza de contenidos vinculados a la economía y la gestión personal desde una mirada práctica, orientada a la vida cotidiana. En este sentido, se inscribe en los lineamientos del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”.

La formación, que se desarrollará en formato bimodal (presencial y virtual), está destinada a docentes de escuelas secundarias orientadas, técnicas, artísticas, de jóvenes y adultos, de capacitación laboral y de nivel superior. Cuenta con resolución ministerial y materiales elaborados junto a la Universidad Católica de Cuyo.

Entre sus objetivos, el programa apunta a brindar herramientas para la enseñanza de la educación financiera en el aula; promover el análisis crítico de situaciones reales; y generar un impacto concreto tanto en la formación de los estudiantes como en la gestión de las finanzas personales.