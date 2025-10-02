jueves 2 de octubre 2025

Educación

Cómo se implementará en San Juan el innovador programa "Cuentas Claras", que lleva la educación financiera a las aulas

A través de los Ministerios de Educación y de Economía, Finanzas y Hacienda la provincia iniciará una formación destinada a más de 700 docentes, que tendrá impacto inmediato en los dos últimos años de educación secundaria y superior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Marcelo Orrego acaba de presentar en sociedad para San Juan el Programa de Alfabetización Financiera "Cuentas Claras", instrumentado a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda. La primera etapa está conformada por una formación docente vinculada al programa “Transformar la Secundaria”, que se enmarca dentro del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y será iniciada durante este mes de octubre.

image

En Casa de Gobierno, el gobernador encabezó el lanzamiento de este plan acompañado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda; Roberto Gutiérrez; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; y funcionarios de ambos ministerios.

En su alocución, el primer mandatario destacó que “para nosotros, definitivamente, es una apuesta significativa de lanzamiento de este programa, que para mí genera una identidad y es un programa que ha sido realmente muy pensado, inclusive mucho antes de ingresar a la gestión. Yo a este programa lo presenté cuando tuve la posibilidad de ser diputado nacional. Entiendo que en estos tiempos el saber de qué manera administrar prioridades, esto que tiene que ver con tener conciencia de lo que es un ahorro, de lo que es una inversión, llevar adelante con previsibilidad las cuentas es fundamental para los tiempos que tenemos y además también para los tiempos que vienen”.

Y agregó que “esto va a ser beneficioso para para todos los sanjuaninos. Nosotros cuando decimos que apostamos la educación, no lo decimos de la boca para afuera. Tenemos muy claro que nuestro Norte tiene que ver con la educación, no solo por ser la tierra de Sarmiento, sino porque la educación es futuro, es la llave que abre ese lado de la puerta de distintos puntos también”.

Por su parte, el ministro Gutiérrez expresó que “este es un paso muy importante, trascendental para la provincia como un compromiso que toma la Provincia con el futuro de la educación y de sus ciudadanos. Y en esto quiero remarcar el compromiso que tiene nuestro gobernador Marcelo Orrego con la educación, porque esto se enmarca dentro de toda una política orientada a la educación y en general al capital humano, extendiéndolo a lo que es salud. Porque acá el gobernador de Orrego ha tomado decisiones muy importantes con respecto al uso de recursos que van destinados a educación”.

Añadió que “el contenido que vamos a dar en este programa tiene que ver con dar herramientas concretas y prácticas para que nuestros alumnos tomen decisiones financieras que les permitan optimizar sus recursos”.

A su turno, la secretaria Lueje dijo que “hoy todos aprendemos de educación financiera en las redes. Son los youtubers, los influencers quienes nos están dando los contenidos de manera informal. Por eso la escuela hoy toma esta temática y lo vamos a dar de manera formal. Se va a aprender en la escuela. Y los primeros que van a tomar clases de esto son los profesores”.

Detalló que “es fundamental formar a nuestros formadores. El plan está armado con el aporte de soportes de manuales, tanto para docentes como para estudiantes. Consta de seis módulos distribuidos en ocho encuentros en general. Si Dios quiere, la semana que viene tendremos la primera convocatoria para los profesores. A medida que se van formando, van a tener actividades para hacer y desarrollar en el aula con los alumnos. Por eso el alcance es doble, docentes y estudiantes. Va a tener un impacto inmediato, porque necesitamos las herramientas hoy”.

Con este lanzamiento, el Gobierno de San Juan busca abrir un nuevo capítulo en la alfabetización escolar: los contenidos financieros dejarán de ser un tema externo para transformarse en aprendizajes concretos y aplicados en el aula ya que la acción educativa de los docentes que recibirán la formación generará una expansión de aprendizajes significativos en la gestión de las finanzas personales y la capacidad en inversión y ahorro de los estudiantes.

image

“Cuentas Claras”: ¿cómo será en la práctica?

La propuesta alcanzará a más de 700 docentes de toda la provincia, con perfiles vinculados a espacios curriculares relacionados con economía y finanzas de escuelas secundarias orientada, artística, técnicas, de jóvenes y adultos, de capacitación laboral y de Educación Superior.

La formación estará a cargo de la Universidad Católica de Cuyo e incluirá manuales diseñados especialmente para esta acción. El trayecto formativo comprende seis módulos distribuidos en ocho encuentros, bajo modalidad bimodal (presencial y virtual) y con certificación oficial.

El programa persigue tres objetivos centrales:

-Fortalecer las capacidades financieras de los docentes mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes basadas en el análisis crítico de situaciones reales.

-Brindar herramientas financieras y material didáctico para insertar la educación financiera en las aulas, en los espacios curriculares de Economía y áreas afines y/o en proyectos interdisciplinarios.

-Generar un impacto inmediato en la gestión de las finanzas personales y en la formación de los estudiantes, contribuyendo a la toma de decisiones críticas, informadas y responsables que favorecen el bienestar financiero y crecimiento económico de la comunidad.

De esta forma San Juan sigue con la meta de transformar la educación en toda la provincia, a través de líneas de acción que se complementan entre sí y apuntan a una educación innovadora que favorece la construcción de proyectos de vida sostenibles en el tiempo.

