El diputado vallisto Omar Ortíz otra vez dio qué hablar sobre su cercanía al orreguismo

"Siempre me encontrarán sumando esfuerzos y trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos" dice el final de un largo posteo en su cuenta de Facebook del diputado departamental y ex intendente de Valle Fértil , Omar Ortíz . Acompañó con la frase "Estas iniciativas buscan fortalecer la educación y las oportunidades laborales en nuestra comunidad", respecto de las obras que fue a inaugurar Marcelo Orrego y con varias fotos en algunas de las cuales se lo ve aplaudiendo muy cerca del gobernador y del vicegobernador Fabián Martín, que es candidato a diputado nacional en primer término de la lista orreguista para el 26 de octubre. Todo acorde a la campaña, salvo por el detalle que Ortíz es del PJ.

El legislador vallisto dio nuevamente qué hablar puertas adentro del peronismo y afuera también. Para los compañeros peronistas no pasó desapercibida la exposición de "Mengueche" en el marco de su postura "colaborativa" en los últimos tiempos para con el oficialismo, votando algunos de los proyectos de interés del orreguismo en la Legislatura de San Juan a contrapelo de la decisión de su bloque de origen.

Si bien Ortíz estuvo presente junto al intendente, el también peronista Mario Riveros, este último eligió menos elocuencia para su posteo en redes, que se tradujo en uno de indole institucional dentro de la página de la Municipalidad vallista con la referencia de los actos que se realizaron, sin apelar a comentarios extra que destaquen la labor del orreguismo en la comuna. En plena campaña, el mensaje en positivo hacia el Gobierno de San Juan y foto junto al candidato oficialista despertó algunas suspicacias.

El diputado no respondió a los llamados de este medio para saber sobre su visión de este escenario, en el que una vez más quedó un poco descolocado dentro de su cuadrante político.

En otros pasajes de su posteo en redes, Ortíz destaca que "acompañé al Gobernador Marcelo Orrego y al Vicegobernador Fabián Martín en un recorrido que comenzó en la localidad de Astica, donde se inauguró el Acueducto de Refuerzo a la Planta Potabilizadora, ésta obra es fundamental para mejorar la provisión de agua potable en la región. También se inauguró el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Baldes de Chilcas, un espacio diseñado para brindar atención integral a niños y niñas en sus primeros años de vida, promoviendo su desarrollo y bienestar. Además, se llevó a cabo la entrega de computadoras en Villa San Agustín del programa de alfabetización "Comprendo y Aprendo", así como la entrega de insumos del programa Aprender, Trabajar y Producir. El Gobernador estuvo acompañado por el Intendente Mario Riveros, ministros de Infraestructura, Fernando Perea; Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, y demás funcionarios". Y agrega con sutil reconocimiento al orreguismo: "Su presencia refleja el compromiso conjunto de trabajar por el bienestar de nuestra comunidad".