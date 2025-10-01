miércoles 1 de octubre 2025

Accidente de tránsito

Rawson: un motociclista terminó hospitalizado tras ser embestido por una camioneta

El choque se produjo en la intersección de Espeleta y Elizondo y dejó como saldo a un joven herido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
accidente en rawson

La mañana de este miércoles se vio alterada en Rawson por un fuerte accidente vial que terminó con un motociclista tendido en el asfalto y luego hospitalizado. El hecho tuvo lugar en el cruce de calles Espeleta y Elizondo, cuando una camioneta Ford Ranger impactó contra una moto Corven 110 cc.

De acuerdo a los datos aportados por fuentes judiciales, al volante de la camioneta iba una mujer de 59 años, acompañada por un hombre de 41. En tanto, en la moto circulaba un joven de 21 años que, tras la colisión, cayó al pavimento y resultó lesionado.

image

El informe del Ministerio Público Fiscal detalló que la Ford Ranger se desplazaba de este a oeste por calle Espeleta, mientras que la motocicleta avanzaba de sur a norte por calle Elizondo. En la esquina, ambos rodados se encontraron y se produjo el choque.

El servicio de emergencias médicas llegó de inmediato y asistió al motociclista, que se encontraba consciente, aunque con un corte en el tobillo derecho, por lo que fue derivado al Hospital Rawson para una mejor atención.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 6ª junto a funcionarios de la Fiscalía, quienes quedaron a cargo de la investigación para establecer las causas y responsabilidades del siniestro.

