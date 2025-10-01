miércoles 1 de octubre 2025

En Chimbas

Estaba acusado de intento de homicidio por balear a un vecino y marchó preso, pero con una pena menor

El sujeto que encarnó una discusión que terminó a los tiros zafó de una dura condena y, en el marco de un juicio abreviado, fue castigado. Como la víctima que atacó no murió, su defensa logró un acuerdo menos severo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
4

El 28 de agosto pasado protagonizó un violento episodio en Chimbas, en el que sacó su arma de fuego y le disparó a quemarropa a un vecino con el que discutió. Por ese hecho cayó detenido y este miércoles, en el marco de un juicio abreviado, fue condenado pero con una pena mucho menor que la que se preveía. Se trata de Exequiel Terrera, quien reconoció el delito y aunque marchó preso, zafó de un castigo severo.

A través de su defensa, el sujeto acordó con la fiscalía, representada por el fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral Lozano, un año y cuatro meses de prisión efectiva y fue la jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón, quien homologó el trato y le dictó el fallo. De esa manera, el sentenciado, que estaba imputado por homicidio en grado de tentativa, fue enviado directo al Penal de Chimbas.

El incidente que lo llevó tras las rejas sucedió en el Lote Hogar 59, cuando el acusado, conocido como "El Mendocino", intervino en una gresca vecinal. La misma había iniciado con el enfrentamiento de niños y luego continuó con la participación de sus madres. La tensión escaló alto y fue en ese momento en que Terrera irrumpió con su arma de fuego.

Según los testimonio, le disparó a su vecino, de apellido Sánchez Aguilera, con quien se había enfrentado en la pelea. Al parecer, el hombre le había arrojado un piedrazo a su hermana embarazada y esto lo habría hecho enfurecer, al punto que tomó un revolver y lo usó contra el supuesto agresor. Producto del fuego abierto, le provocó una herida en la arteria femoral de su pierna derecha, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson y allí quedó internado en Terapia Intensiva.

El ahora condenado pudo escapar de la escena, a bordo de su automóvil, aunque a las pocas horas fue atrapado por las autoridades y puesto a disposición. Como la víctima sobrevivió al ataque y el Ministerio Público -que investigó lo sucedió- entendió que no tuvo intenciones de acabar con su vida, sino de amedrentarlo, entendió que el hecho podría caratularse como lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.

Por su parte, Carlos Emanuel Jofré, por su participación en el hecho, fue condenado una semana atrás aunque se salvó de la cárcel. Por el delito de encubrimiento agravado por la gravedad del delito precedente, el joven recibió una condena de un año y seis meses de prisión condicional, lo que significa que no quedará tras las rejas, pero deberá cumplir con estrictas reglas de conducta.

