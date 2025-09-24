Lo condenaron por ser cómplice de un hombre que disparó a un vecino en Chimbas

Un nuevo capítulo se sumó a la violenta causa que investiga el brutal ataque ocurrido en Chimbas , cuando una discusión entre familias terminó con un vecino gravemente herido de un disparo. En las últimas horas, Carlos Emanuel Jofré fue condenado por su participación en el hecho, aunque se salvó de la cárcel.

En una audiencia presidida por la jueza Verónica Chicón, se homologó un acuerdo de juicio abreviado y se declaró culpable a Jofré por el delito de encubrimiento agravado por la gravedad del delito precedente . El joven recibió una condena de un año y seis meses de prisión condicional , lo que significa que no quedará tras las rejas, pero deberá cumplir con estrictas reglas de conducta.

Entre esas condiciones, se le prohibió acercarse a la víctima, Ricardo Esequiel Sánchez Aguilera, ni a sus familiares, en un radio de 500 metros.

El hecho que originó la causa se remonta a agosto de este año en Villa Paula, cuando una pelea entre niños derivó en una discusión entre madres y, finalmente, en un ataque armado. En esa ocasión, Exequiel Ángel Terrera fue señalado como el autor de los disparos contra Sánchez Aguilera, quien resultó gravemente herido.

Mientras Jofré ya cerró su situación judicial con esta condena condicional, Terrera continúa detenido e imputado por tentativa de homicidio, a la espera de una nueva audiencia que definirá su futuro procesal.

La investigación está en manos del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral de UFI Delitos Especiales N°3.