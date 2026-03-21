Cautiverio ilegal en Caucete: rescatan 17 aves silvestres y secuestran 22 jaulas en un domicilio

Un operativo de la Comisaría 37ª permitió detectar un caso de tenencia ilegal de fauna silvestre en Caucete. Todo comenzó durante una recorrida de prevención en el Barrio Justo P. Castro I, cuando los efectivos advirtieron la presencia de numerosos cantos de aves provenientes de una vivienda.

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Al entrevistarse con la propietaria, identificada como Sánchez, la mujer autorizó el ingreso del personal policial. En el interior del domicilio, los uniformados encontraron 22 jaulas que contenían un total de 17 aves silvestres de distintas especies.

Entre los ejemplares había tres benteveos, dos zorzales negros, un jilguero, dos corbatitas, un zorzal mandioca, un ladrillito, tres piquitos de oro, tres diucas y una cata. Además, se hallaron tres tramperos utilizados para la captura de aves.

Por el hecho se inició un expediente contravencional en el marco del artículo 209 de la Ley 941-R, quedando vinculado el esposo de la mujer, un hombre de 56 años. La causa es investigada por el Juzgado de Paz de Caucete.

Con la correspondiente autorización de Flora y Fauna, personal de la Policía Ecológica procedió al traslado de las aves a la veterinaria Arca, donde serán evaluadas para determinar su estado de salud y posible reinserción en su hábitat natural.