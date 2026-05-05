Condenan a un conductor que atropelló y mató a un hombre en Jáchal

Tras cuatro jornadas de juicio, un juez dictó sentencia en una causa que conmocionó a Jáchal. El imputado, Yair Leonel Siman , fue hallado culpable del fallecimiento de Nelson Salvador Mellone (identificado inicialmente en sede policial como José Salvador), ocurrido tras un siniestro vial en mayo de 2025.

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El tribunal resolvió condenar a Siman a la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional . Al no contar con antecedentes penales previos, el condenado no quedará tras las rejas, pero deberá cumplir con estrictas reglas de conducta durante el tiempo que dure la sentencia.

Asimismo, se le impuso una inhabilitación especial de cinco años para conducir cualquier tipo de vehículo con motor, una medida que busca sancionar la responsabilidad al volante.

El proceso ocurrió la semana pasada (desde el 26 hasta el jueves 30 de abril), contó con la acusación del fiscal de la UFI Norte Sohar Aballay y la ayudante fiscal Macarena Castillo. Durante las audiencias, el Ministerio Público Fiscal logró acreditar que Siman incurrió en el delito de homicidio culposo, derivado de una conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria.

El hecho que originó la causa ocurrió el 5 de mayo de 2025, alrededor de las 18:40 horas. Según las pericias presentadas, Siman circulaba en su Fiat Palio blanco por calle Agustín Gómez, en sentido este a oeste. Al pasar el cruce con calle General Paz, impactó de lleno contra Mellone, quien intentaba cruzar la calzada a pie. El hombre fue trasladado a la Ciudad para una mejor atención, pero tras luchar tres días por su vida, Mellone falleció el 8 de mayo de 2025 a causa de las lesiones sufridas en el impacto.