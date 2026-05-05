Encuentran en Médano de Oro una bici que había sido robada hace meses en Rivadavia

Un operativo de rutina terminó con el esclarecimiento de un hecho delictivo ocurrido en 2025. Durante las últimas horas, personal de la Unidad Operativa Medanito recuperó una bici de alta gama que tenía pedido de secuestro desde julio de 2025, tras ser sustraída en el departamento Rivadavia.

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El hecho tuvo lugar en las inmediaciones de Calle 6, entre Alfonso XIII y Vicente López y Planes , en Médano de Oro. Los efectivos policiales se encontraban realizando recorridas de vigilancia cuando divisaron a dos hombres que merodeaban las viviendas del sector en actitud sospechosa y sin poder justificar su presencia en el lugar.

Ante esta situación, y con el apoyo de la Subcomisaría Médano de Oro, los sujetos fueron interceptados y trasladados a la sede policial para su debida identificación.

Una vez en la dependencia, los uniformados procedieron a verificar los números de serie de los rodados en los que se movilizaban los sospechosos. La sorpresa llegó al constatar que una de las bicicletas coincidía con una denuncia radicada meses atrás.

Se trata de una Top Mega modelo Sunshine, rodado 29, de color negra con letras amarillas, la cual había sido robada de una vivienda del Barrio Sutiaga, en jurisdicción de la Comisaría 30ma de Rivadavia.