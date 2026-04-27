A horas del dictado de la prisión preventiva, los dos principales imputados por el crimen de Yáñez cambiaron de defensa

A horas nada más de que les comunicaran sobre la prisión preventiva y su traslado al penal de Chimbas, los dos principales acusados por el asesinato del jubilado José “Pepe” Yáñez cambiaron de defensa. En un acto desesperado y frente a la grave imputación de homicidio criminis causa, revocaron el poder a los abogados que los representaron en la audiencia de este último domingo y los reemplazaron por una letrada.

Los tres ante la jueza Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir

La decisión fue tomada por la familia del pastor evangelista René Víctor Alomo y su cuñado, Lucas Alberto Pereyra . No esperaban que la jueza de garantías María Carolina Parra resolviera dejarlos presos por el plazo de 45 días tras el pedido de formalización de la causa penal contra ambos por parte del fiscal y el ayudante fiscal de la UFI Delitos Especiales N°2. En dicha audiencia también estuvo Jorge Julio Buenanueva, el jubilado de 71 años acusado de falso testimonio y quien deberá cumplir detención domiciliaria.

image Fotos exclusivas de TIEMPO DE SAN JUAN.

Pereyra y Alomo llegaron a la audiencia representados por los abogados Alejandro Castán y otro letrado de apellido González. La situación de los ahora detenidos es complicada, dado que la fiscalía tiene la sospecha de que ambos golpearon y mataron a Yañez el viernes 17 de abril último con el fin de ocultar el robo de dinero de su casa en la calle 12, cerca de calle Alfonso XIII, al lado de la Unidad Operativa de Médano de Oro. Sin embargo, la decisión de la jueza Parra de ordenar la prisión preventiva cayó como un balde de agua fría para ambos. Fue así que revocaron los mandatos otorgados a sus defensores y en su lugar nombraron como defensora a la abogada María Filomena Noriega con el fin de revertir la situación procesal de ellos.

Según la reconstrucción que se expuso en la audiencia del domingo 26 de abril, el crimen se habría gestado el viernes 17, cuando José “Pepe” Yáñez retiró dinero del Banco San Juan alrededor de las 10:00 de la mañana. Para los investigadores, ese movimiento no pasó desapercibido y fue clave: sostienen que Pereyra y Alomo, aprovechando la relación de confianza que tenían con la víctima, ingresaron a la vivienda con la intención de robar ese efectivo que el jubilado guardaba en un placard.

image El fiscal Francisco Nicolía, de la UFI Delitos Especiales.

Siempre de acuerdo a la teoría del caso, el ataque fue de una violencia extrema. Yáñez habría sido golpeado en la cabeza con un elemento contundente —una maza o un martillo— hasta provocarle la muerte. La escena hallada días después en la cocina de la casa, con abundantes manchas de sangre y una huella de calzado marcada en el pecho de la víctima, fue uno de los indicios más fuertes de la saña con la que actuaron los agresores.

Otro punto clave que comprometió a los imputados fue la reconstrucción temporal. El celular de Yáñez registró su última señal el mismo viernes 17 a las 21:53 en inmediaciones de Ruta 40, a la altura de Colonia Fiscal. Además, las cámaras de seguridad de la zona permitieron ubicar movimientos compatibles con la presencia de los sospechosos en momentos cercanos al hecho. En ese mismo contexto, también quedó en evidencia la situación de Buenanueva, quien había negado haber estado con la víctima ese día, pero fue desmentido por registros fílmicos.

El cuerpo recién fue encontrado el martes 21 de abril por un allegado que, al notar que la camioneta seguía en el lugar y que nadie respondía, ingresó a la vivienda y se topó con la escena del crimen. Con este cúmulo de pruebas -el retiro de dinero, los rastros en la casa, el análisis de telefonía y los registros de cámaras- la fiscalía logró sostener la imputación por homicidio criminis causa en concurso con robo contra Pereyra y Alomo, mientras la investigación continúa y se aguardan pericias clave para determinar con precisión la data de muerte.