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Violento choque en Albardón: un motociclista embistió de atrás a dos bicicletas, hay cuatro heridos

El siniestro ocurrió el sábado por la noche. Los heridos se encuentran internados en el Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen cortesía Albardón Noticias

Imagen cortesía Albardón Noticias

Un grave siniestro vial ocurrió en Albardón este sábado por la tarde, dejando como saldo cuatro personas con heridas de diversa consideración. El hecho se produjo minutos después de las 21:00 horas, cuando una motocicleta embistió desde atrás a dos bicicletas que circulaban en el mismo sentido.

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Según informaron fuentes judiciales, el choque tuvo lugar sobre la calle España, antes de llegar al Callejón Vargas. Por esa arteria circulaba Nahuel Barboza (24) al mando de una motocicleta Motomel 250 cc en dirección de Este a Oeste. Por motivos que aún son materia de investigación, el motociclista impactó violentamente contra dos bicicletas que se encontraban delante suyo.

En los rodados menores se desplazaban tres jóvenes: Guadalupe Castro (19), quien iba acompañada por una menor de edad de iniciales R.A. (17), y otra menor de 15 años, identificada como A.P., quien guiaba la segunda bicicleta.

Producto del fuerte impacto, los cuatro involucrados debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Rawson. De acuerdo al último radiograma médico, el panorama es delicado para algunos de los protagonistas:

-R.A. (17): es quien presenta el cuadro más complejo con un traumatismo encéfalo craneano (TEC), fractura occipital izquierda y contusión temporal derecha. Fue derivada a terapia intermedia.

-Guadalupe Castro (19): sufrió fractura de columna, fractura de cadera izquierda y politraumatismos.

-Nahuel Barboza (24): presenta traumatismo facial, traumatismo ocular derecho, una herida cortante en su pierna derecha y escoriaciones.

-A.P. (15): resultó con traumatismo facial y politraumatismos leves.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría 18va y peritos de Policía Científica. La causa judicial quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales N°3, con la intervención del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.

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