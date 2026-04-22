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En Albardón

Accidente en la oscuridad: caminaba cuando fue atropellada por una moto y terminó en el hospital

El siniestro ocurrió en una zona con escasa iluminación en Villa Ampakama. Dos ambulancias trasladaron a los heridos al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una moto chocó a una mujer que circulaba a pie en Albardón. Foto: Albardón Noticias.

Una moto chocó a una mujer que circulaba a pie en Albardón. Foto: Albardón Noticias.

Una mujer que circulaba a pie resultó herida tras ser embestida por una motocicleta en la noche del martes en Albardón. El siniestro ocurrió en un sector donde la falta de iluminación habría sido un factor determinante. El hecho generó un rápido despliegue de los servicios de emergencia y es materia de investigación policial.

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El accidente tuvo lugar en la intersección de calle La Laja y San Nicolás, en Villa Ampakama, una zona ubicada al norte del departamento. Según las primeras informaciones, por motivos que aún no han sido establecidos, la motocicleta impactó contra la mujer que se desplazaba a pie por el lugar.

Las condiciones de visibilidad reducida debido a la escasa iluminación pública son uno de los elementos que los investigadores analizan como posible factor contribuyente al siniestro, según informó el diario digital Albardón Noticias.

Tras el impacto, se activó el protocolo de emergencias y dos ambulancias del servicio 107 acudieron rápidamente al lugar. Tanto la peatona como el conductor del rodado fueron asistidos en el sitio y posteriormente trasladados al Hospital Rawson, donde recibieron atención médica. Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajó personal de la Seccional 18ª, que llevó adelante las primeras pericias y relevamiento de pruebas. La investigación continúa con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades.

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