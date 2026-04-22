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El detalle clave a tener en cuenta sobre el carnet digital para docentes del Secundario

Las autoridades del organismo a nivel provincial anunciaron la implementación del nuevo documento y advirtieron que “está en periodo de ajustes”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los datos a tener en cuenta sobre el nuevo carnet digital para docentes de Nivel Secundario en San Juan.

Los datos a tener en cuenta sobre el nuevo carnet digital para docentes de Nivel Secundario en San Juan.

El Ministerio de Educación comenzó a implementar el carnet docente digital para educadores de Nivel Secundario, pero hay un punto central que no debe pasarse por alto: mientras el sistema se encuentra en etapa de ajustes, quienes deban presentarse a actos de suplencias o toma de horas deberán asistir con el carnet digital y también con el formato físico, ante posibles diferencias en el puntaje registrado.

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La nueva herramienta, integrada a la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), marca un avance en la digitalización del sistema educativo provincial. A partir de su puesta en marcha, cada docente puede acceder de forma inmediata, segura y auditada a su información profesional, incluyendo el puntaje actualizado, las asignaturas registradas y el detalle de los criterios que componen su valoración final.

Según las autoridades, este cambio introduce mayor transparencia, ya que permite visualizar con precisión qué ítems suman puntaje y cuáles son los topes establecidos, facilitando así la planificación de la carrera docente. Además, el sistema incorpora mecanismos de validación mediante tokens digitales, lo que garantiza la autenticidad, integridad y validez jurídica del documento.

Entre otros beneficios, el carnet digital elimina la necesidad del soporte físico, reduciendo costos de impresión, logística y almacenamiento. También agiliza los procesos administrativos al disminuir la dependencia de instancias presenciales y minimizar errores gracias a la automatización de datos.

El acceso permanente desde dispositivos móviles, la mejora en la trazabilidad de la información y la posibilidad de generar métricas más precisas para la planificación educativa son otros de los puntos destacados. A esto se suma la interoperabilidad con otros sistemas provinciales, que permite avanzar hacia una gestión más integrada y eficiente.

Sin embargo, desde la cartera educativa subrayan que el sistema aún atraviesa un período de ajustes. Por este motivo, se dispuso una etapa de convivencia entre el carnet digital y el físico. En ese contexto, la recomendación es clara: los docentes que deban tomar horas deben presentarse con ambos documentos para evitar inconvenientes.

Para acompañar la implementación, el Ministerio de Educación habilitó una Mesa de Ayuda con soporte técnico especializado, disponible a través del teléfono 4307908, donde se pueden canalizar dudas o reportar inconvenientes.

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