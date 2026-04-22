Detuvieron a un joven por la presunta violación a una mujer con retraso madurativo de Rawson

Una mujer con retraso madurativo habría sido violada por su propio vecino en Rawson. El presunto atacante es un vecino que fue detenido y este martes fue imputado por un grave delito en Tribunales. Si bien la fiscalía pidió que continúe preso en el penal de Chimbas mientras se investiga el caso, el juez interviniente dispuso la prisión domiciliaria para el sospechoso.

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El supuesto ataque sexual ocurrió el sábado último por la mañana en un lote hogar de Rawson y la víctima es una mujer de 42 años con retraso madurativo. El que está en la mira es un joven de 18 años, que vive frente a la casa de la mujer y que fue detenido ese mismo día. Este martes fue llevado a Tribunales ante el juez de garantías Eugenio Barbera . El fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Candela Pérez, de la UFI ANIVI, le imputaron el delito de abuso sexual con acceso carnal y solicitaron que continúe alojado con prisión preventiva.

image El fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Candela Pérez, de la UFI ANIVI.

A la hora de resolver, el magistrado dio por habilitada la investigación penal preparatoria por el plazo de 1 año y, aunque dictó la prisión preventiva, dispuso que sea bajo la modalidad domiciliaria, tal como pedía la defensora, la abogada Cecilia Bianchi. De esta manera, seguirá detenido, pero en su casa. La fiscalía no quedó conforme con la decisión del juez y adelantó que recurrirá al Tribunal de Impugnación.

El hecho fue denunciado por un hermano de la víctima. El hombre relató que, el sábado a las 7 de la mañana, ingresó al baño de su vivienda -ubicado en el fondo de la propiedad- y encontró al sospechoso abusando de su hermana con discapacidad. También relató que estaban desnudos.

image El juez de garantías Eugenio Barbera.

Eso derivó en una discusión y, antes de escapar, el supuesto abusador golpeó en el rostro al denunciante. Luego, la mujer manifestó que no sabía cómo había entrado el vecino, pero contó que la tomó por la fuerza en el baño y la sometió contra su voluntad, relataron los representantes del Ministerio Público Fiscal.

En cuanto a las pruebas, desde la fiscalía indicaron que cuentan con la denuncia inicial, informes médicos que constatan lesiones compatibles con un hecho reciente y estudios practicados a la víctima. También se incorporaron pericias y muestras biológicas para su análisis, además de informes profesionales que dan cuenta de su condición de vulnerabilidad y del impacto emocional posterior al episodio, elementos que sostienen la acusación en esta etapa inicial de la investigación.